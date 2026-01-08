明天韓柯會、王世堅「主動」喊+1？本人發聲了

即時中心／徐子為報導



據了解，前民眾黨主席柯文哲預計明（9）天下午將拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題，同時也傳出民進黨籍立委王世堅，也主動表達要一同參與拜會。對此，王世堅本人晚間發聲澄清，這與事實不符，並非主動要求，且明天不會出席。





柯文哲說，他本來就和韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必「搞得像黨對黨談判」；在白委陳昭姿牽線下，也排定在明天下午1時40分拜會韓國瑜，地點在立法院第二會客室。民眾黨立法院黨團表示，明天該行程為閉門拜會，故不發採通。



王世堅晚間三點回應：

1.我是今天下午辦公室接到韓國瑜院長電話邀請，並非主動要求。

2.陳昭姿委員確實有來我辦公室說明人工生殖法，我認為我們台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考。

3.為避免模糊焦點，阿堅明天將不出席。也在此對韓國瑜院長致歉。



以上，實話實說，謝謝大家關心！

