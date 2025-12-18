明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞] 明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東半部又濕一片，僅下週二難得好天氣，緊接著下週三又有東北季風影響，聖誕節也沒有放晴。
週五、週六全台下雨！高山有下雨機會
中央氣象署預報員張承傳預報指出，明、後兩天（19日、20日）南方雲系北移到台灣，東半部有短暫陣雨，且有局部大雨機會，西半部也有短暫陣雨。週六西半部下半天雨勢趨緩，不過東半部整天都有短暫陣雨，明後兩天全台都有下雨機會。且中部以北、宜花的3500公尺以上高山，可能會有降雪、結冰的情況，民眾要注意安全。
冬至還是沒放晴！下週二短暫好天氣、聖誕節又下雨
未來一週降雨趨勢，週日（21日）又有新一波東北季風增強，新竹以南多雲到晴，不過北海岸、大台北地區及宜蘭還是要留意短暫雨，有局部大雨機會，桃園以北、花東也有局部短暫雨。下週一水氣減少，剩下北海岸、大台北、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以北為零星雨。
下週二東北季風減弱，水氣減少，北海岸及宜花仍要留意局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星雨；下週三至下週末東北季風再增強後，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東又轉雨，並持續至下週四聖誕節。
早晚溫差大！冬至、聖誕節記得帶外套
溫度方面，明後兩天北部及東北部回溫，各地高溫約攝氏22度至25度，低溫攝氏17度至19度；下週日至下週一北部高溫略降至21度至22度，中南部則有攝氏26度至27度，各地低溫約攝氏15度至18度。
下週三至下週末東北季風增強影響，北部、東北部高溫下降至攝氏21度，低溫則變化不大，約攝氏15度至18度。
資料來源：中央氣象署
