明天3地防大雨！入夜氣溫溜滑梯「跌破14度」 1圖看溫度變化

氣象署表示，明天（3日）東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區降雨機率高，入夜後天氣明顯轉涼。（示意圖／方萬民攝）

今天（2日）各地大多為多雲到晴，迎風面基隆北海岸、大臺北山區及宜花地區有局部降雨。氣象署表示，明天（3日）東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，入夜後天氣明顯轉涼，中部以北低溫約15、16度，南部及花東低溫約18、19度，局部空曠地區及近山區平地溫度會更低。

氣象署指出，明天東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨，中南部地區雲量亦增多。

溫度方面，明天中部以北及東北部、東部明顯轉涼，北臺灣高溫約20、21度，整日感受偏涼，中部及花東高溫約23、24度，南部高溫約24至26度，入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫約15、16度，南部及花東低溫約18、19度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。

（圖／氣象署）

氣象署說明，週四、週五（4日、5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，西半部及宜蘭低溫14～18度，花東及澎湖18～20度，金門13～14度，馬祖12～14度；雖然水氣稍減，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭仍有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨。

週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，各地低溫14～20度，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；降雨方面，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。下週一至下週二（8日至9日）東北季風再增強，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

