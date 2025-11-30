明天5地有雨！週二入夜起變天「北部有感降溫」 最冷只剩13度

氣象署表示，週二（2日）晚間東北季風增強，北部及宜蘭天氣將明顯轉涼。（示意圖／方萬民攝）

今天（30日）各地大多為多雲到晴的天氣，中午起中高層雲系通過，西半部及澎湖雲量增加，苗栗以北有局部降雨。氣象署表示，明天（1日）新竹以南地區仍有零星降雨，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，週二（2日）晚間東北季風增強，北部及宜蘭天氣將明顯轉涼。

氣象署指出，明天清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨。週二白天環境吹偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會。

氣象署說明，週二晚間起至週三（3日）東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨。週四至下週日（4日至7日）水氣稍減，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。8日至10日，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫方面，明天各地低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度；週二各地18～21度，馬祖16～17度；週二晚間起東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，西半部及宜蘭低溫15～18度，局部低溫可能下探13度，花東及澎湖18～19度，金門14度，馬祖12～14度；週末各地低溫15～20度。

