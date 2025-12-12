明太祖朱元璋被畫成「怪獸臉」誰幹的？幕後黑手竟是他

生活中心／唐家興報導

近日，「明太祖朱元璋到底長怎樣？」再掀討論。許多人印象中那張面龐扭曲、黑痣遍布的「醜怪朱元璋」其實並非他的原始畫像，而是後世層層堆疊、被歷史推動的「再創作」。如今中國教科書更換朱元璋畫像，也被視為一次正本清源。

【朱元璋「奇貌」的來源】

朱元璋的長相確實曾被描繪得「與眾不同」。官方《明史》記載郭子興「奇其狀貌」，但沒有寫他醜，只說外貌特殊。直到朱元璋的兒子──明成祖朱棣，在奪侄子建文帝政權後需要強化「我老爸天生異相、命中注定當皇帝」的敘事，於是開始在《太祖實錄》加碼，把朱元璋寫得像天命所歸的奇人。

朱元璋陸新版課本畫像變帥了，此話題衝上各平台熱搜，引起熱烈討論。（資料來源／新浪輿情）

【朱棣造神工程的連鎖效應】

朱棣為了證明奪位合法性，不只讓相士大肆宣傳，更在碑文中吹捧朱元璋「項上奇骨」「望之如神」。形象既被開了頭，後世繪畫與民間想像索性越走越遠：黑痣越畫越多、五官越畫越怪，甚至出現「七十二黑子」這種與劉邦牽扯的附會說法。

明成祖朱棣，在奪了侄子建文帝政權後，把朱元璋寫得像天命所歸的奇人，自此民間就流傳著朱元璋長相奇特，慘變「醜八怪」。（圖／翻攝自百度百科）

【民間版本勝過宮廷版本】

到了明末、清初，許多文人第一次看到宮中收藏的正式肖像時都驚呼：「太祖其實是美丈夫！」但民間早已習慣那種被神化、被誇張的「異像」。尤其朱元璋被傳說成因畫得太逼真而殺畫師，更讓這張臉愈加神秘，成為家喻戶曉的版本。

民間版本的朱元璋畫像，長得怪嚇人的。（圖／翻攝自百度百科）

【清宮的選擇與歷史的誤會】

清宮後來也收藏多幅朱元璋畫像，但只承認穿龍袍的版本；而革命時期，孫中山在孝陵前看到的也是那張深入人心的異像。於是民間印象完全逆轉：真正的正像被冷藏，誇張的異像卻成為「官方印象」。

【兩種朱元璋：皇權的美顏 vs. 民間的神化】

如今可確定：朱元璋從未長成後世「豬龍臉」；那是被政治需求與民間想像共同塑造出的結果。正像呈現的是皇帝應有的端正；異像則反映百姓心中「開國之君必非凡人」的玄學敘事。

至於明太祖真正的面貌，早已沉沒在這兩套截然不同的歷史敘事之間。

從「鞋拔子臉」（左）到「帥大叔」（右）：朱元璋新版課本畫像是不是帥多了。（圖／翻攝自微博）

