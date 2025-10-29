明好天氣！北部高溫上看30度 入夜急轉濕涼

記者柯美儀／台北報導

明日白天氣溫短暫回升。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，明（30）白天東北季風減弱，全台大多為多雲到晴的天氣，北部、宜蘭高溫約28至30度；不過入夜後季風再度增強，北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，低溫下探21度，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸要多添衣物，外出也建議攜帶雨具。

明日東北季風減弱 北部高溫上看3字頭

氣象署說明逐日天氣，明日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加。

溫度方面，明日迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28~30度，東半部高溫約27~29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21~24度，日夜溫差較大。

週五北部再轉涼 局部短暫雨

氣象署表示，週五東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六至下週一北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

期間北部、東北部高溫24~27度，花東25~28度，中南部30~32度，馬祖20~23度，金門、澎湖23~26度。低溫預測北部、東北部19~21度，中南部、花東21~24度，馬祖18~21度，金門、澎湖20~23度。

