明定勞保撥補計劃確保2049年前不破產？勞長僅稱會爭取預算

立法院衛環委員會18日討論《勞保條例》部分條文修正草案，行政院也有提出院版草案明定基金來源增加「政府撥補之金額」及「中央政府負最後支付責任」等。（林良齊攝）

據勞動部精算報告指出，若是勞保不啟動年金改革，預估至2049年則缺口達22.78兆元、平均每人要負擔近100萬元，立法院18日審查《勞工保險條例》擬明定政府負最終給付責任，有民間團體也疾呼勞動部應明定撥補計畫確保至2049年不破產，勞動部長洪申翰18日受訪時並未正面回應是否要訂定計畫，再次強調會爭取撥補預算，撥補勞保基金力道與中央政府財政能力息息相關，希望朝野共同維護中央政府的財政能力。

針對是否要明定撥補計畫，確保勞保至2049年不破產？洪申翰說，蔡政府到賴政府已規劃逾5000億元預算撥補勞保，代表執政團隊對於勞保、財務會負起責任的態度跟立場，會持續爭取撥補預算。

洪申翰指出，若是中央政府財政能力許可，勞動部希望能擴大或爭取更高金額撥補，會持續、大力爭取，關鍵在於中央政府財政能力跟體質是否能夠維持，希望朝野共同維護中央政府的財政能力。

至於現行勞保最高投保級距最高僅為4萬5800元、多年未調整，許多勞工被迫高薪低報，洪申翰說，攸關整體勞保基金的財務的情境，會綜合、審慎地來做評估。

此外，朝野立委也提出多個提案如立委郭國文提案「政府可以編列預算或指定財源撥入」，郭國文說明，如國安基金收益等或許也可以做為撥補預算來源。

