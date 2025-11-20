明定「陸配參政權不受國籍法規範」 藍喊修法 鄧萬華曝心聲

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，以及國民黨立委涂權吉等人，今天在立法院國民黨團舉行記者會；左一為鄧萬華。痛批賴政府已國籍法打擊陸配。（國民黨團提供／陳薏云台北傳真）

政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，賴清德總統根本是「賴皇帝」，拿大砲欺負「小陸配」，並批劉世芳不學無術，陸配不適用國籍法，卻要惡意曲解並套用，那國民黨團會將「國籍法」新增「防小人條款」，明定陸配參政權不受國籍法規範。

原任花蓮村長的陸配鄧萬華因中華人民共和國國籍問題被解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳日前表示，國籍法第20條規定，擔任民選公職，1年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍，這個沒有解釋的空間。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，以及國民黨立委涂權吉等人，今天在立法院國民黨團舉行記者會。

傅崐萁表示，中華民國憲法保障人民參政權，不容賴政府踐踏，今天鄧萬華、南投縣議員史雪燕都是依照憲法增修條文、兩岸人民關係條例的規定，入籍台灣滿10年後，就擁有參政資格，劉世芳竟然扭曲法律解釋，用國籍法來否定、踐踏憲法。賴政府欺負基層陸配，實在是令人髮指。

傅崐萁指出，兩岸人民關係條例規定的很清楚，在國家尚未統一前，台灣地區、大陸地區都屬於中華民國。劉世芳不學無術，對於國籍法相關的漏洞，國民黨團會積極的提出修法補正，讓民進黨沒有耍猴戲的舞台跟空間，因為守護台灣、推動兩岸和平是全民的期待，國民黨會全力肩負起責任。

羅智強表示，民進黨違憲打壓陸配，民進黨立委沈伯洋是最先提出陸配必須放棄對岸國籍，否則剝奪參政權的主張，內政部則按照依沈伯洋的邏輯，要求當選公職的陸配放棄外國國籍，否則解職，這是曲解法令。

羅智強指出，憲法增修條文明確規範將中華民國區分自由地區跟大陸地區，授權訂定兩岸人民關係條例，處理兩岸間的特殊狀態，這是憲法委託的特別立法。在憲法之下，大陸地區不是外國，根本沒有國籍法適用問題，規範陸配是用兩岸人民關係條例，不是國籍法，民進黨現在就是違法濫權在打壓陸配。

羅智強表示，對於民進黨硬是要用國籍法來打壓陸配，國民黨團為了保障陸配的合法參政權，將會提出修法，直接修訂防小人條款，明定陸配參政權不受國籍法規範，這是國民黨堅定的立場，呼籲民進黨不要再亂搞。

史雪燕則說，陸配如此遭民進黨欺負，已經造成族群恐慌，政府如此曲解兩岸人民關係條例，以國籍法套在陸配身上真的非常不公平，現在是鯊魚對著小蝦米，真的不知道如何應對。

鄧萬華也說，不懂為什麼要針對她，難道是因為她身在偏遠山區？現在半夜還有「青鳥」、「黑熊」要她滾回大陸去，但自己為丈夫、為公婆、為孩子努力，到底哪一點不符合台灣媳婦？

人權行動聯盟副召集人李岳洋律師也表示，法律人會從是否適用來看法律，憲法增修條文、兩岸人民關係條例就是說明陸配以「戶籍」來區分，從立法沿革來看也都是如此，陸配就是適用兩岸人民關係條例，而非國籍法。

