明家、白家接連遭處決 陸最高檢：去年起訴緬北涉詐人員逾1.1萬人

大陸近日接連執行緬北明家、白家電詐集團案的死刑，對電信詐騙祭出鐵腕。據大陸最高人民檢察院4日消息，去年1月至11月，大陸檢查機關依法批准逮捕緬北集中遣返涉詐人員4,300多人，起訴1.1萬多人，聲稱對跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。

據大陸最高檢網站消息，2025年1至11月，大陸全國檢察機關依法批准逮捕緬北集中遣返涉詐人員4,300餘人，起訴1.1萬餘人。最高檢全程指導浙江、廣東、福建等檢察機關依法行使司法管轄權，辦理緬北明家、白家、魏家、劉家等重大跨境犯罪集團案件，依法提起公訴、出庭支持公訴。

大陸最高檢表示，目前，明家、白家犯罪集團已經判決，共16人被判處死刑立即執行，7人被判處死刑緩期二年執行，16人被判處無期徒刑。

大陸最高檢檢委會委員、經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅4日受訪表示，緬北系列案件是大陸依法行使司法管轄權，對境外特重大犯罪集團及其外國籍首要分子依法嚴懲的典型案件，充分彰顯了大陸依法從嚴從重懲處的堅定立場和保護公民生命財產安全的堅定決心；維護其大國權威和法治尊嚴，取得了良好的政治效果、法律效果、社會效果和國際效果。

杜學毅並指，檢察機關深刻認識到電詐犯罪打擊治理是世界各國面臨的共同課題，積極利用雙邊、多邊機制推動反電詐國際合作，積極參與「聯合國打擊網路犯罪公約」談判，推動在聯合國框架下構建起打擊預防電詐等網路犯罪的國際合作機制。中國大陸已於2025年10月簽署該公約。

杜學毅說，下一步，檢察機關將立足檢察職能，堅決遏制電詐犯罪多發高發態勢。

