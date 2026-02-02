明家11人殺完換白家! 製毒、綁架、殺人、迫賣淫 緬北詐騙集團4人被處死

緬北白家詐騙集團成員 2026 年 2 月 2 日被宣布已執行死刑。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 根據中國《央視新聞》今 ( 2 ) 日報導，繼緬北詐騙集團明家 11 人於 1 月 29 日被執行死刑之後，緬北另一大詐騙勢力白家 4 人也被執行死刑。

2025 年 11 月 3 日，廣東省深圳市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，並判處相應附加刑。一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告人提出上訴。廣東省高級人民法院經開庭審理，於 2025 年 12 月 24 日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

緬北明家詐騙犯罪集團一夥 11 人 1 月 29 日被執行死刑。(資料照片) 圖：翻攝自新華網

最高人民法院經覆核確認，以白應蒼等為首要分子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金 290 餘億元人民幣，造成 6 名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約 11 噸。

最高人民法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，被告人楊立強、胡小姜、陳廣益分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，分別構成故意傷害、故意殺人、詐騙、販賣、製造毒品等多項罪名。白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法均應嚴懲。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。

果敢四大家族 圖：翻攝自貓哥工作室

審判程式合法。據此，中國最高人民法院依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。

廣東省深圳市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對罪犯白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益宣判並執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。

