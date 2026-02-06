明寒流南下 11縣市低溫特報 北北基等七地區非常寒冷
中央氣象署今天（6日）上午發布低溫特報，明天寒流南下，中部以北、東北部及東部，明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日，局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
【橙色燈號（非常寒冷）】
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號（寒冷）】
新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
好天氣沒了！周末恐寒流壟罩 全台急凍3天
好天氣沒了！周末恐寒流壟罩 全台急凍3天
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
摩斯雞塊「長出毛」疑似菜瓜布！消費者嚇到沒胃口 業者回應了
該名消費者當日上午在社群平台Threads貼出照片與影片表示，自己正在食用平時相當喜愛的摩斯雞塊時，發現其中一塊雞塊上方出現灰黑色不明毛狀物，讓她感到相當不適。她也提到，右昌店過去曾多次發生漏給餐點的情況，這次又出現疑似異物，更讓她感到憤怒與失望。貼文曝光後，吸...
講不聽？40歲心肌梗塞在家猝死 醫揭唯一共同點：就像行人闖紅燈
醫師透露，近日有四、五位高血脂患者因為沒有規律用藥，使壞膽固醇指數降不下來，有人因為感覺自己身體已恢復健康，便自行停藥，有人則是偷偷減少劑量，甚至有病患堅信可以靠運動、飲食控制指數，已經兩年未服藥，「唯一的共同點就是『膽固醇高 但不想吃藥』」。
不編新制預算 2千退休警消告政府
去年立法院修正《警察人員人事條例》相關規定，但行政院尚未依法編列退休俸新制預算，超過2000名退休警消對行政院等相關機關提起團體訴訟，台灣民眾黨主席黃國昌5日陪同警消及律師到台北高等行政法院遞狀，他說，「這是史上人數最多、規模最大的一次，對當權者提起團體訴訟」，他希望法院速審速決，因為本案就是「政府欠錢還錢」。
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
尾牙吃麥當勞！下秒老闆送「超狂大禮」驚呆員工 眾人跪了：薯來堡真香
許多公司在尾牙時會安排各式活動吸引員工參加，但也有不少人對此興致缺缺，認為這類活動只是浪費時間，不如把時間留給自己。一名網友分享，朋友的公司將尾牙辦在辦公室，原本以為只是隨便應付，沒想到最後竟有意外驚喜，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
寒流將至「雲街」現身！鄭明典曬圖：冷空氣南下將影響台灣
冷平流雲系出現！前中央氣象局長鄭明典今（6）日在臉書PO出衛星雲圖，說明冷平流雲系指的就是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵；一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。
清晨最低溫13.7度！今入夜後寒流南下「周末明顯轉冷」
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣後龍鎮的攝氏13.7度。氣象署表示，今天（6日）鋒面通過，白天各地高溫稍下降，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。
停車場驚見輪胎「生命線外露」 畫面曝光網嚇壞：人比車凶？
新北市中和一名網友，日前在立體停車場驚見隔壁停車格的自小客，輪胎已磨耗完全看不到胎紋，甚至已看到鋼絲層，他發文分享照片表示，已留下紙條提醒車主盡快更換。貼文引發熱議，其他網友紛紛留言直呼，「車主喜歡用生命線開車」、「人比車凶」、「這不叫勇敢，真不知道什麼是勇敢了啊」。
寒流週末報到！氣象署估10度以下低溫遍及全台 賈新興警告最冷下探5度
根據氣象署表示，今（5）日各地天氣為多雲到晴，白天氣溫偏高，南部高溫達30度，中北部為27至28度，宜花東則為24至25度，整體感受偏暖。不過，明日（6日）起鋒面接近，雲量增多、降雨機率提高，白天高溫略降至22至26度。謝佩芸指出，週六鋒面通過後寒流南下，氣溫將明顯驟降...
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
捷運車廂遭老鼠入侵！北捷：被旅客帶上車「非內部孳生」
有民眾日前在社群平台分享台北捷運車廂內出現老鼠的照片，引發網友熱議。台北捷運公司經調查後表示，該老鼠並非源自車站環境，而是研判從旅客攜帶的背包或提袋中竄出，目前已啟動全線列車清潔消毒作業。
新北貢寮「潮間帶遭下毒」 大量魚群暴斃.海水飄怪味
地方中心／陳崇翰 新北市報導新北市貢寮區馬岡漁村，驚傳有民眾下藥毒魚！當地里長前往海蝕平台潮間帶，發現有大量彈塗魚以及烏魚苗暴斃死亡，現場一度瀰漫藥水味，里長懷疑不肖業者，為了逼出躲在泥沙中的沙蠶，疑似利用石碳酸，來捕捉沙蠶，提供釣客作為魚餌，卻導致多種潮間帶生物死亡。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。