明寒流南下 11縣市低溫特報 北北基等七地區非常寒冷

中央氣象署今天（6日）上午發布低溫特報，明天寒流南下，中部以北、東北部及東部，明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日，局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

（責任主編：莊儱宇）