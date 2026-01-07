明審人工生殖法政院版未納代孕 石崇良回應

▲衛福部長石崇良回應人工生殖法及代理孕母爭議。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 人工生殖法修正草案明（8）日將在立法院衛環委員會進行逐條討論，而今（7）日有2個民團召開記者會闡述訴求，衛福部長石崇良回應，很多條文需要與時俱進，特別是要以兒童最佳利益為考量進行修法，至於代孕部分仍有爭議，因此在政院版並未納入。

人工生殖法修正草案明日在衛環委員會審查。而民團「台灣女人連線」今日召開記者會要求，人工生殖法修法應和代孕脫鉤，並逐條實質審查。另外，「婦兒盟」認為，行政院人工生殖法部分條文修正草案缺乏社會共識，應退回重行討論。

廣告 廣告

石崇良今日出席立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議。會前接受媒體聯訪時表示，明日在衛環委員會開始審查人工生殖法修法，很多條文需要與時俱進，特別是人工生殖中的孩子權益保障，以兒童最佳利益為考量進行修法。

石崇良提到，人工生殖法本身也跟其他國家、世界的潮流一致，讓單身女性也有人工生殖適用，同時配合國內同婚合法，人工生殖的權益有行政院版本設計的修法。

至於代孕的部分，石崇良說，因為仍有爭議，在政院版沒有納入代孕，明天在立院會再和各委員、黨團版本討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

人工生殖新增評估關卡！異性戀夫妻也要 衛福部指定專業機構

女女同婚適用、脫鉤代理孕母！政院拍板人工生殖法 修法重點看這

流感疫情估「1月下旬」進入流行期！疾管署：春節前後達高峰