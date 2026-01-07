明審人工生殖法納代孕？ 石崇良否認：國內還有爭議 政院版未納入

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院衛環委員會明天排審行政院版「人工生殖法修正草案」，衛福部長石崇良上午受訪被問及，明天有一個版本會把代孕納入，不過石表示，代理孕母因在國內還有爭議，所以在這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，明天會和各委員及黨團版本來做討論。

石崇良表示，明天在衛環委員會開始審查「人工生殖法」的修法，該修法已討論非常多年，很多條文需要與時俱進，特別是在兒童的本身，人工生殖的孩子的權益保障的部分，以兒童最佳利益的考量進行修法。當然這裡面的修法也與其他國家和世界潮流一致，放寬了人工生殖讓單身女性也適用，並配合在國內的同婚合法下的生殖，這部份權益政院版都有設計到。

廣告 廣告

至於代理孕母的部分，石崇良重申，代理孕母因為在國內仍然還有一些爭議，所以在這次的行政院版本裡面沒有納入代理孕母，在明天的委員會裡再跟各個委員跟黨團的版本來做討論。

【看原文連結】

更多自由時報報導

失聯飛官辛柏毅剛從芬蘭度完蜜月 與上士妻子均服役花蓮基地

F16V第2次失事! 花蓮外海夜訓「任務電腦異常」 飛官跳傘搜救中

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

F16V失聯花蓮海溫24度 潛水教練：沒穿防寒衣2小時就會顫抖

