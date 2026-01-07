明審人工生殖法》擴大適用對象上路在即 代孕議題仍成最大爭議

立法院衛環委員會明日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，是否擴大適用對象、代理孕母是否另立專法，成為朝野與社會關注焦點。（圖片來源／freepik）

立法院衛生環境委員會預計明（8）日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，修法方向聚焦「擴大適用對象」，開放年滿18歲的單身女性及已完成結婚登記的女女同婚伴侶，得合法使用人工生殖技術。

不過，備受爭議的「代理孕母」是否納入法制，仍未形成共識，行政院版草案選擇暫時脫鉤處理，也引發婦女與兒少團體強烈反彈，要求退回草案、重行討論。

廣告 廣告

行政院版草案擴大適用對象，代理孕母暫不納入

行政院會於去年12月通過衛福部擬具的《人工生殖法》修正草案，主要修法重點包括擴大人工生殖適用族群，從現行僅限不孕異性婚姻夫妻，放寬至已完成結婚登記的女女同婚伴侶，以及年滿18歲的單身女性。草案並明定，經人工生殖方式所生子女，視為婚生子女，以強化子女法律地位與權益保障。

衛福部部長石崇良7日於立法院受訪時表示，《人工生殖法》修法已討論多年，社會型態與家庭樣貌持續改變，法制必須與時俱進，尤其應以「兒童最佳利益」為核心，補強人工生殖子女的身分保障與權益。他指出，草案增訂相關條文，明確規範人工生殖後的親子法律關係，不得於受術配偶手術後撤銷，以避免衍生爭議。

至於外界高度關注的代理孕母議題，石崇良坦言，國內社會仍存在相當歧見，因此行政院版修法草案並未納入，未來是否另立專法，或於修法過程中再行討論，將尊重立法院各委員及黨團意見。

朝野立委意見分歧，是否脫鉤代孕成攻防焦點

此次排審由立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國變更議程後列入，民進黨團大致支持行政院版修法方向，認為可先處理已具高度共識的人工生殖適用對象擴大，至於代孕制度，則需更完整的社會討論與配套。

不過，朝野意見並不一致。民眾黨立委陳昭姿另提版本，主張將代理孕母一併法制化，認為若人工生殖已擴大至更多族群，卻排除代孕，恐造成制度不完整，甚至迫使有需求者轉向海外或地下市場，衍生更多風險。

除立委版本分歧外，民間團體也持續發聲。包括「台灣女人連線」日前召開記者會，主張人工生殖法修法應與代理孕母「脫鉤」，逐條實質審查，避免在高度爭議議題上倉促立法。

婦兒盟調查：逾8成反對代孕、擴大人工生殖對象

全國婦兒團體聯盟（婦兒盟）則對行政院版草案表達強烈反對。婦兒盟7日指出，該聯盟於2025年12月6日至21日進行第3次大型網路問卷調查，共蒐集4,454份有效樣本，結果顯示，82.9%受訪者反對代理孕母合法化，86.9%反對擴大單身女性及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖。

婦兒盟副召集人、台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛強調，此結果與2023年12月及2024年8月2次調查趨勢一致，顯示社會對代孕與人工生殖擴張議題長期缺乏共識。

她也指出，值得注意的是，即便在「支持同婚」的受訪族群中，仍有約半數反對代孕，亦反對單身或同性伴侶使用捐贈精卵進行人工生殖，顯示此議題並非單純的婚姻平權延伸，而涉及更複雜的倫理與制度問題。

單信愛質疑，政府一方面推動人工生殖擴大適用對象，另一方面又宣示將「另立代理孕母專法」，形同分段推進、切割審議，恐讓社會無法在完整政策脈絡下進行公共檢驗。

婦兒盟公布最新民調指出，逾8成民眾反對代理孕母合法化，並質疑擴大人工生殖適用對象缺乏社會共識，呼籲草案退回重行討論。（圖片來源／婦兒盟提供）

健康風險、兒少權益、女性處境成3大疑慮

婦兒盟調查也揭示民眾最在意的3大面向，分別為健康風險、兒少權益與女性處境。

在健康風險方面，83.57%受訪者同意代孕過程涉及較多高風險妊娠問題，97.08%不同意「代理孕母不會有健康及死亡風險」的說法，顯示社會普遍認為孕母風險不可忽視。婦兒盟指出，少子女化不應成為放寬風險的理由，反而更應強調「健康出生」與「安全生產」。

在兒少權益方面，80.26%受訪者認為人工生殖新生兒較可能面臨低體重、早產或先天缺陷等風險，95.17%同意兒童有「知其父母並受父母照顧」的權利。婦兒盟強調，孩子不應淪為滿足成人生育期待的工具，政府有責任在制度上清楚保障其身世知情權與成長權益。

至於女性處境與商品化疑慮，調查顯示93.02%受訪者不同意「代孕不會將女性商品化」，90.97%不同意「代孕可同時兼顧委託父母、代理孕母及孩子的人權」，74.56%同意代理孕母多為經濟弱勢婦女。婦兒盟指出，這反映社會對生殖市場化與灰色交易的高度不安。

基於上述調查結果，婦兒盟提出3項訴求：第一，請行政院撤回、或立法院退回《人工生殖法》修正草案，重啟具體且可檢驗的社會討論程序；第二，要求政府提出完整的健康風險評估與公共醫療成本影響分析，包括高風險妊娠、早產及新生兒加護所衍生的醫療與照護負擔；第三，針對草案中「子女最佳利益評估」（第8條）及女女同性伴侶「A卵B生」模式（第16條），應逐條公開配套與監理機制，待制度透明後再進入實質審查。

婦兒盟提出訴求，請行政院撤回、或立法院退回《人工生殖法》修正草案。（圖片來源／婦兒盟提供）

修法是否過關，明日審議成關鍵

隨著立法院即將展開審議，人工生殖法修法能否順利推進，仍充滿變數。一方面，擴大適用對象被視為回應多元家庭與生育需求的制度調整；另一方面，代孕議題牽動婦女、兒少、倫理與醫療風險，社會分歧明顯。

在少子化與生育自主的政策壓力下，政府如何在「促進生育」與「保障弱勢權益」之間取得平衡，避免制度快速推進卻留下長期隱憂，將是《人工生殖法》修法過程中，立法院與行政部門必須面對的核心考驗

(原始連結)





更多信傳媒報導

台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高

經濟部明開標無人機巨額顧問約 1+5億元推非紅與國際鏈結引熱議

民進黨北北基桃民代串連抗議 國民黨地方首長放任藍委擋TPASS預算

