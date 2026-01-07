明審人工生殖法》擴大適用對象上路在即 代孕議題仍成最大爭議
立法院衛環委員會明日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，是否擴大適用對象、代理孕母是否另立專法，成為朝野與社會關注焦點。（圖片來源／freepik）
立法院衛生環境委員會預計明（8）日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，修法方向聚焦「擴大適用對象」，開放年滿18歲的單身女性及已完成結婚登記的女女同婚伴侶，得合法使用人工生殖技術。
不過，備受爭議的「代理孕母」是否納入法制，仍未形成共識，行政院版草案選擇暫時脫鉤處理，也引發婦女與兒少團體強烈反彈，要求退回草案、重行討論。
行政院版草案擴大適用對象，代理孕母暫不納入
行政院會於去年12月通過衛福部擬具的《人工生殖法》修正草案，主要修法重點包括擴大人工生殖適用族群，從現行僅限不孕異性婚姻夫妻，放寬至已完成結婚登記的女女同婚伴侶，以及年滿18歲的單身女性。草案並明定，經人工生殖方式所生子女，視為婚生子女，以強化子女法律地位與權益保障。
衛福部部長石崇良7日於立法院受訪時表示，《人工生殖法》修法已討論多年，社會型態與家庭樣貌持續改變，法制必須與時俱進，尤其應以「兒童最佳利益」為核心，補強人工生殖子女的身分保障與權益。他指出，草案增訂相關條文，明確規範人工生殖後的親子法律關係，不得於受術配偶手術後撤銷，以避免衍生爭議。
至於外界高度關注的代理孕母議題，石崇良坦言，國內社會仍存在相當歧見，因此行政院版修法草案並未納入，未來是否另立專法，或於修法過程中再行討論，將尊重立法院各委員及黨團意見。
朝野立委意見分歧，是否脫鉤代孕成攻防焦點
此次排審由立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國變更議程後列入，民進黨團大致支持行政院版修法方向，認為可先處理已具高度共識的人工生殖適用對象擴大，至於代孕制度，則需更完整的社會討論與配套。
不過，朝野意見並不一致。民眾黨立委陳昭姿另提版本，主張將代理孕母一併法制化，認為若人工生殖已擴大至更多族群，卻排除代孕，恐造成制度不完整，甚至迫使有需求者轉向海外或地下市場，衍生更多風險。
除立委版本分歧外，民間團體也持續發聲。包括「台灣女人連線」日前召開記者會，主張人工生殖法修法應與代理孕母「脫鉤」，逐條實質審查，避免在高度爭議議題上倉促立法。
婦兒盟調查：逾8成反對代孕、擴大人工生殖對象
全國婦兒團體聯盟（婦兒盟）則對行政院版草案表達強烈反對。婦兒盟7日指出，該聯盟於2025年12月6日至21日進行第3次大型網路問卷調查，共蒐集4,454份有效樣本，結果顯示，82.9%受訪者反對代理孕母合法化，86.9%反對擴大單身女性及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖。
婦兒盟副召集人、台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛強調，此結果與2023年12月及2024年8月2次調查趨勢一致，顯示社會對代孕與人工生殖擴張議題長期缺乏共識。
她也指出，值得注意的是，即便在「支持同婚」的受訪族群中，仍有約半數反對代孕，亦反對單身或同性伴侶使用捐贈精卵進行人工生殖，顯示此議題並非單純的婚姻平權延伸，而涉及更複雜的倫理與制度問題。
單信愛質疑，政府一方面推動人工生殖擴大適用對象，另一方面又宣示將「另立代理孕母專法」，形同分段推進、切割審議，恐讓社會無法在完整政策脈絡下進行公共檢驗。
婦兒盟公布最新民調指出，逾8成民眾反對代理孕母合法化，並質疑擴大人工生殖適用對象缺乏社會共識，呼籲草案退回重行討論。（圖片來源／婦兒盟提供）
健康風險、兒少權益、女性處境成3大疑慮
婦兒盟調查也揭示民眾最在意的3大面向，分別為健康風險、兒少權益與女性處境。
在健康風險方面，83.57%受訪者同意代孕過程涉及較多高風險妊娠問題，97.08%不同意「代理孕母不會有健康及死亡風險」的說法，顯示社會普遍認為孕母風險不可忽視。婦兒盟指出，少子女化不應成為放寬風險的理由，反而更應強調「健康出生」與「安全生產」。
在兒少權益方面，80.26%受訪者認為人工生殖新生兒較可能面臨低體重、早產或先天缺陷等風險，95.17%同意兒童有「知其父母並受父母照顧」的權利。婦兒盟強調，孩子不應淪為滿足成人生育期待的工具，政府有責任在制度上清楚保障其身世知情權與成長權益。
至於女性處境與商品化疑慮，調查顯示93.02%受訪者不同意「代孕不會將女性商品化」，90.97%不同意「代孕可同時兼顧委託父母、代理孕母及孩子的人權」，74.56%同意代理孕母多為經濟弱勢婦女。婦兒盟指出，這反映社會對生殖市場化與灰色交易的高度不安。
基於上述調查結果，婦兒盟提出3項訴求：第一，請行政院撤回、或立法院退回《人工生殖法》修正草案，重啟具體且可檢驗的社會討論程序；第二，要求政府提出完整的健康風險評估與公共醫療成本影響分析，包括高風險妊娠、早產及新生兒加護所衍生的醫療與照護負擔；第三，針對草案中「子女最佳利益評估」（第8條）及女女同性伴侶「A卵B生」模式（第16條），應逐條公開配套與監理機制，待制度透明後再進入實質審查。
婦兒盟提出訴求，請行政院撤回、或立法院退回《人工生殖法》修正草案。（圖片來源／婦兒盟提供）
修法是否過關，明日審議成關鍵
隨著立法院即將展開審議，人工生殖法修法能否順利推進，仍充滿變數。一方面，擴大適用對象被視為回應多元家庭與生育需求的制度調整；另一方面，代孕議題牽動婦女、兒少、倫理與醫療風險，社會分歧明顯。
在少子化與生育自主的政策壓力下，政府如何在「促進生育」與「保障弱勢權益」之間取得平衡，避免制度快速推進卻留下長期隱憂，將是《人工生殖法》修法過程中，立法院與行政部門必須面對的核心考驗
更多信傳媒報導
台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高
經濟部明開標無人機巨額顧問約 1+5億元推非紅與國際鏈結引熱議
民進黨北北基桃民代串連抗議 國民黨地方首長放任藍委擋TPASS預算
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 4
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 76
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 331
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 373
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 1
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 24
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 56
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 49