明審人工生殖法！政院版「未納代孕孕母」石崇良揭原因

記者簡浩正／綜合報導

石崇良表示，代理孕母國內仍有爭議，因而在行政院版的修法草案沒有納入，將於明日修法時，再與各委員及黨團討論。（圖／記者簡浩正攝影）

立法院衛環委員會明日排審行政院版《人工生殖法》修正草案，衛福部長石崇良今（7）日受訪被問及此事表示，國內對代理孕母仍有爭議，因而在行政院版的修法草案沒有納入，將於明日修法時，再與各委員及黨團討論。

行政院會去年12月通過衛生福利部擬具的《人工生殖法》修正草案，這次修法將適用對象擴大到已完成結婚登記的女女同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女，可以合法使用人工生殖技術。但確定脫鉤代理孕母。

立法院衛環委員會召委、民進黨立委劉建國本週一變更議程，將於明日排審行政院版《人工生殖法》，該草案目前將與代理孕母脫鉤，並將適用範圍擴大至年滿18歲的單身女性，以及女女同婚者。民眾黨立委陳昭姿版本則盼代理孕母法制化。而民團「台灣女人連線」今日召開記者會要求，人工生殖法修法應和代孕脫鉤，並逐條實質審查；另外，「婦兒盟」認為，行政院人工生殖法部分條文修正草案缺乏社會共識，應退回重行討論。

石崇良今至立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議，針對衛福部組織調整的相關法案提出報告，並於會前受訪。

他說《人工生殖法》修法已討論多年，法條必須與時俱進，特別是經人工生殖方式出生孩子的權益保障，以兒童最佳利益的考量進行修法，將明定受術所生子女視為婚生子女，不得於受術配偶手術後撤銷，並增加18歲以上單身女性、女女同婚者可實施人工生殖。至於代理孕母國內仍有爭議，因而在行政院版的修法草案沒有納入，將於明日修法時，再與各委員及黨團討論。

