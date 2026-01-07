明審「人工生殖法」 石崇良：未將代理孕母納入

人工生殖法修正草案明天（8日）將在立法院衛環委員會進行逐條討論，而今天（7日）有2個民團召開記者會闡述訴求，衛福部長石崇良回應，很多條文需要與時俱進，特別是要以兒童最佳利益為考量進行修法，至於代孕部分仍有爭議，因此在政院版並未納入。

衛福部部長石崇良今日(7日)出席立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議，會前接受媒體聯訪時表示，8日在衛環委員會開始審查人工生殖法修法，很多條文需要與時俱進，特別是人工生殖中的孩子權益保障，以兒童最佳利益為考量進行修法。

石崇良部長也提到，人工生殖法本身也跟其他國家、世界的潮流一致，讓單身女性也有人工生殖適用，同時配合國內同婚合法，人工生殖的權益有行政院版本設計的修法。

至於代理孕母的部分，石崇良部長說，因為仍有爭議，在政院版沒有納入代理孕母，8日會在立院再和各委員、黨團版本討論。