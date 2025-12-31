明將出席府前元旦升旗典禮！鄭麗文：捍衛中華民國憲法

今天是2025年的最後一天，國民黨今（31）日召開例行中常會，國民黨主席鄭麗文表示，明（1）日上午6點將代表國民黨前往總統府前參加元旦升旗典禮。

鄭麗文在會中致詞時表示，國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，並以捍衛中華民國憲法為己任的政黨，因此在中華民國元旦，將到總統府前參加升旗典禮。

鄭麗文說，到總統府前參與升旗典禮，是出於對中華民國憲法的尊重。同時，依照慣例，明天上午8點國民黨中央也將在中央黨部前舉辦升旗典禮。

台北／桑輔成 責任編輯／周瑾逸

