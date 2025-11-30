明將重獲自由！ 朱學恒獄中表現良好獲縮刑

名嘴朱學恒2022年強吻北市議員鍾沛君，最後被判強制猥褻罪11個月定讞，原本下個月23號才能出獄的他，因為在獄中表現良好，獲縮刑處遇，預計明（1）天就重獲自由。

強吻鍾沛君判11月 朱學恒獲縮刑提前出獄

名嘴朱學恒因2022年在餐敘中強吻台北市議員鍾沛君，遭北檢依強制猥褻罪起訴，最後被判刑11個月定讞。原本預計刑滿日期為12月23日，但因他在獄中表現良好，累進處遇級數及分數達標，因此獲縮短刑期，預計明天就可出獄。

廣告 廣告

朱學恒當年在包廂內兩度無預警伸手壓制並強吻鍾沛君，還稱：「反正妳明天也不會記得。」事後，鍾沛君在Me Too風波中爆料事件而曝光，但朱學恒事後卻堅稱自己當時喝醉、斷片，不記得做了什麼事。一審法院判處他有期徒刑1年2個月，他上訴後改口認罪，二審確定判11個月定讞，並賠償鍾沛君35萬元。

據了解，朱學恒於今年1月24日報到入監執行，如今表現良好提前出獄，預計在明天吃完早餐後重獲自由。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

台北／李亭熙 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

持刀拿磚攻擊前女友母女、鄰居釀3傷 台中男遭羈押獲准

隨機刺2女童+1男！苗栗男10年前也因砍4人入獄 弟懷疑「吸毒」釀禍

柯文哲獲交保！柯媽悲喜交加喊「又要拿7千萬」行走不便無法迎出獄