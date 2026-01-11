明尼亞波利斯女子遭 ICE 探員擊斃 全美怒吼「廢除 ICE」

明尼亞波利斯群眾湧入街頭抗議，要求「廢除 ICE」，高喊「沒有正義就沒有和平」、「讓 ICE 滾出我們的街道」。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 美國明尼亞波利斯（Minneapolis）近日發生一起 37 歲女子在開車時遭聯邦移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃，引起群眾憤恨，湧入街頭抗議，要求「廢除 ICE」。而涉案探員的身分也遭起底與去（2025）年 6 月類似案件為同一人。

據《路透社》報導，昨（10）日在明尼亞波利斯，數萬名抗議者冒著嚴寒遊行至受害者37 歲的社區志工古德（Renee Nicole Good）遇害的街道。群眾高喊「沒有正義就沒有和平」、「讓 ICE 滾出我們的街道」。

廣告 廣告

而這場抗爭不僅限於明尼亞波利斯，由民權組織「Indivisible」與美國公民自由聯盟（ACLU）發起的「ICE Out For Good」運動，在全美規畫了超過千場集會。費城與紐約曼哈頓等地均出現大規模遊行，抗議聯邦政府近期的強硬驅逐行動。明尼亞波利斯市長弗雷（Jacob Frey）雖呼籲保持和平，但也強硬對聯邦當局放話：「讓 ICE 滾出明尼亞波利斯。」而明尼亞波利斯警方在應對抗議活動時，共逮捕29人。

由民權組織「Indivisible」與美國公民自由聯盟（ACLU）發起「ICE Out For Good」運動，在全美規畫了超過千場集會。 圖：達志影像/美聯社

根據《CNN》與《衛報》報導，涉案的開槍探員為強納森．羅斯（Jonathan E. Ross），是一位有 10 年資歷的 ICE 特種反應小組（SRT）探員，曾作為國民兵參與伊拉克戰爭。

調查指出，羅斯在去年 6 月執行任務時，曾被一名非法移民開車拖行約 100 碼（約 91 公尺），導致手臂嚴重割傷，需縫合 33 針。副總統范斯（JD Vance）對此公開護航，指責輿論忽視了探員曾命懸一線的經歷，並質疑：「你覺得一個半年前差點被車撞死的人，對有人開車衝撞他會不會敏感一點？」

案發當天的細節也逐一曝光。據《路透社》轉述古德生前留下的最後影像中，她平靜地對窗外的探員說：「我沒對你們生氣。」隨後卻在倒車後往前行駛時遭羅斯連開多槍擊斃。

目擊者向《衛報》表示，古德中彈後，聯邦探員不僅未立即施救，甚至動用多部車輛封鎖街道，阻礙民間醫護人員接近。影片顯示，現場一名醫師自告奮勇協助，卻遭探員回絕稱「我們有自己的醫護」。

據報導，原本僅需 8 分鐘車程的救護車，因現場路障延誤了 15 分鐘才抵達。當醫護人員終於進入現場時，據稱探員並未使用擔架，而是直接抓著古德的四肢將其抬走，被目擊者形容為「像抬一袋馬鈴薯」。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）隨後將古德的行為定性為「國內恐怖主義（Domestic Terrorism）」，宣稱其試圖衝撞探員。

這起命案受政壇關注，昨日上午，三名民主黨籍聯邦眾議員試圖進入 ICE 聯邦大樓視察被拘留者，卻遭拒於門外。議員們批評此舉違反聯邦法律，剝奪國會監督權；國土安全部則辯稱是基於「安全考量」且議員未依規定於 7 天前預約。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 波特蘭再爆特工開槍傷2人! 明州槍擊案仍未平 西雅圖抗議「廢除 ICE」

(影) ICE擊斃示威女子引爆抗議! 明尼蘇達州長要特工「滾出去」還揚言要究責