明尼蘇達州反ICE示威升高 川普揚言動用19世紀法律派出美軍

2026年1月15日，美國聯邦移民執法幹員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市對抗示威者。美聯社



美國明尼蘇達州女子古德（Renee Good）遭聯邦政府移民暨海關執法局（ICE）幹員射殺後，當地反ICE的憤怒示威持續不斷。總統川普週四（1/15）揚言將依據1807年制訂的《叛亂法》派兵前往當地，對立情勢升高。

在川普發出威脅前一天，明州明尼阿波利斯市一名男子才遭聯邦執法人員開槍擊中腿部。當時幹員試圖逮捕這名男子，遭男子持鏟子與掃把頭攻擊。此案進一步升高當地民眾的恐懼。

美聯社報導，川普已多次威脅要引用《叛亂法》，派美軍或國民兵在國內執法，無視各州州長反對。2020年，黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭明尼阿波利斯市警察「跪頸」致死後，時任總統川普就曾威脅要動用該法。

明尼阿波利斯市民眾悼念遭ICE幹員擊斃的女子古德。路透社

川普週四在社群平台發文稱：「如果明尼蘇達州的腐敗政客不依法阻止那些職業煽動者與叛亂分子攻擊ICE的愛國者（他們只是試圖做好工作），我會動用《叛亂法》（很多之前的總統都用過），迅速結束在那個曾經偉大的州發生的鬧劇。」

歷任美國總統曾動用《叛亂法》二十多次，最近一次是在1992年老布希（ George H.W. Bush）總統任內，以平息洛杉磯的種族暴動，但當時是地方政府要求聯邦出手協助鎮暴。

明州州長華茲（Tim Walz）是去年大選的民主黨副總統候選人，他週四在Ｘ平台表示：「我要直接呼籲總統：讓情勢降溫吧。停止這場報復行動。這不是我們的作風。」

明尼蘇達州檢察長艾利森（Keith Ellison）表示，一旦川普動用《叛亂法》，他必然會提出法律挑戰。他已提起訴訟，試圖阻止國土安全部（DHS）大批幹員在當地的執法行為。

2026年1月15日，美國聯邦移民執法幹員在明尼阿波利斯市將一名試圖阻擋的示威者拖出車外。路透社

國土安全部宣稱，自去年11月29日派移民執法官員到明尼蘇達州雙子城（明尼阿波利斯市與聖保羅市）以來，已逮捕逾2500人。該部本月又加派2000名ICE幹員赴當地執法。

自ICE幹員1月7日射殺古德後，明尼阿波利斯市示威不斷。幹員將人們從汽車或家中強行拖出時，都會遭到路人憤怒圍堵，要求他們離開。

週三晚間，在一名男子遭ICE幹員射傷腿部的街道附近，也有少數民眾示威。聯邦執去人員戴防毒面具向群眾發射催淚彈，示威者則以丟擲石塊與爆竹回應。

示威者以雨傘抵禦催淚瓦斯。路透社

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）表示：「我們的城市正處於極為艱難的情況，在此同時，我們也努力尋求讓人民安全的方法。」

美國最大民權組織「美國公民自由聯盟」（ACLU）已提起集體訴訟，代表三名近日曾被問話或拘捕的原告，其中兩人為索馬利亞裔、一人為拉美裔，但均為美國公民。

這起訴訟意在終結執法人員的「種族定性盤查」（ racial profiling）與「無搜查令逮捕」（warrantless arrests）。先前在洛杉磯與芝加哥也曾有類似訴訟，但結果大都是一審勝訴、政府上訴後不了了之。

