明尼蘇達州工會發起「全州總罷工」嗆川普 籲民眾不上班、不上學、不購物

明尼蘇達州多個工會與社區團體宣布，將於1月23日發起全州範圍的「總罷工」，抗議美國移民及海關執法局（ICE）近期在州內展開的大規模移民執法行動。主辦單位呼籲民眾當天不上班、不上學、不購物，以集體行動迫使聯邦政府停止相關行動。

根據外媒報導，此次罷工由多個工會共同支持，包括美國聯合運輸工會（ATU）分會、服務業僱員國際工會（SEIU）分會、UNITE HERE分會、美國通信工人工會（CWA）分會，以及聖保羅教育工作者聯合會等。

ATU分會主席大衛・斯蒂格斯（David Stengs）表示，近期移民執法行動中，蒙面執法人員向人群投放化學刺激物，並要求居民證明身分，已對社區造成嚴重恐嚇效果，「眼睜睜看著鄰居被恐嚇、家庭被拆散，勞動人民不能再袖手旁觀，現在是展現集體力量的時刻。」

罷工組織者預估，此次行動的規模可能超越去年席捲全州、吸引數十萬人上街的「反對國王」抗議活動。美國勞工聯合會－產業工會聯合會（AFL-CIO）明尼阿波利斯地區主席切爾西・格勞比茨・加比烏（Chelsea Graubitz-Gabiu）指出，幾乎全州各地都將以不同形式參與，「每個人都必須用自己的方式回應正在發生的事」。上週工會與社區團體已在明尼阿波利斯亨內平縣政府中心前集會，為即將到來的總罷工造勢。

此次罷工發生之際，明尼蘇達州一名聯邦法官已於上週裁定，移民官員不得對和平抗議者使用催淚瓦斯或進行拘留。美國地方法官凱特・梅嫩德斯（Kate Menendez）發布臨時禁令，限制執法人員在何種情況下可使用化學刺激物，並禁止對行使第一修正案權利的民眾進行報復。美國公民自由聯盟（ACLU）已就此對國土安全部及部長克里斯蒂・諾姆（Kristi Noem）提起訴訟。

自12月初以來，明尼阿波利斯—聖保羅地區持續出現ICE與邊境巡邏隊的聯合行動。抗議情緒在聯邦探員喬納森・羅斯（Jonathan Ross）槍殺蕾妮・古德（Renee Good）後達到高峰（羅斯於7日在明尼阿波利斯開槍擊斃37歲女子蕾妮，蕾妮當時正駕車離開現場，蕾妮是美國合法公民，並育有三名子女子）。

川普總統與副總統JD・萬斯在調查尚未完成前即公開為羅斯辯護，並稱古德為「國內恐怖分子」，引發全國各地大規模示威，要求問責、透明與終止暴力。而明尼阿波利斯市長雅各布・弗雷（Jacob Frey）將此次聯邦行動形容為「刻意製造混亂」，州長提姆·華茲（Tim Walz）則稱其為「有組織的暴行」。

明尼阿波利斯公立學校已宣布23日停課，教師進行行政整理工作；學生則持續線上學習至二月。聖保羅公立學校尚未正式停課，但教師工會已表態支持罷工。此外，數十家雙城地區企業、餐廳與合作社計畫當天關門歇業，以示聲援。

罷工活動被命名為「ICE Out：真相與自由日」，示威者將於23日下午2點在明尼阿波利斯市中心集會遊行。主辦單位強調，此次行動為非暴力抗議，旨在暫停正常社會運作，迫使政府正視問題。組織者表示：「現在是時候要求立即停止ICE在明尼蘇達州的行動，追究造成傷亡與虐待的責任，並呼籲國會立刻介入。」



