明尼蘇達州抗議延燒 川普揚言：必要時將啟用「暴亂法」終結動亂

日前美國移民暨海關執法局（ICE）探員在明尼蘇達州開槍擊斃一名女子，引發民眾怒火；14日又傳出一名男子遭聯邦探員開槍擊中，面對民眾持續上街抗議，美國總統川普發文表示，若明尼蘇達州的政客不遵守法律、不阻止所謂「職業的煽動者和叛亂分子」攻擊聯邦探員，他將啟用「暴亂法」，終結明尼蘇達州的亂象。





「暴亂法」是一項19世紀制定的法律，允許總統為了執法目的部署軍隊，鎮壓被視為叛亂的動亂。不過，當被問及川普在何種情況下才會援引這項法律時，白宮發言人回應，「只有川普才知道」。

