明尼蘇達州掀示威潮 美國土安全部宣布將派數百名聯邦探員支援

美國明尼蘇達州一名37歲女性公民遭ICE執法人員射殺引發各地示威潮，美國土安全部宣布將向明尼蘇達州增派「數百名」聯邦執法人員支援。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表示，這些增援人員將於「今明兩天」抵達，以確保當地執法人員能「安全工作」。

美國土安全部部長諾姆宣布，將增派數百名聯邦探員至明尼蘇達州支援。（圖／美聯社）

這起爭議事件發生於上週三，當時37歲的蕾妮．古德（Renee Nicole Good）在車內被ICE探員開槍射殺。事件引發全美多個城市爆發反對移民執法的抗議活動，包括奧斯汀、西雅圖、紐約和洛杉磯。明尼亞波利斯警方估計，週六在粉末角公園（Powderhorn Park）舉行的「ICE滾出明尼蘇達」集會和遊行吸引了數萬人參加。

廣告 廣告

國土安全部部長諾姆在接受福斯新聞採訪時警告，若有人試圖阻礙聯邦執法人員的工作，將面臨法律後果：「如果他們對執法人員進行暴力活動，如果他們阻礙我們的行動，那就是犯罪，我們將追究他們的責任。」警方表示，在週五和週六的抗議活動中，已有31人被逮捕。

明尼蘇達州掀反ICE示威潮。（圖／美聯社）

明尼蘇達州民主黨參議員史密斯（Tina Smith）指控川普政府試圖掩蓋槍擊事件真相：「我認為我們看到的是聯邦政府、克莉絲蒂・諾姆、副總統范斯（JD Vance）和川普試圖掩蓋這裡發生的事情，」史密斯向ABC新聞表示，「我不認為這裡的人和全國各地的人相信這一點。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）隨後發表聲明，指責史密斯說謊：「蒂娜的謊言只會進一步激化緊張局勢，煽動針對執法人員的暴力行為。」

川普政府堅稱探員是出於自衛開槍，而當地官員則堅持認為這名女性並不構成威脅。明尼蘇達州市長佛雷（Jacob Frey）強烈反駁諾姆對死者的指控，他向CNN表示：「任何人都能看出這名受害者不是國內恐怖分子」，並指出死者的行為只是在試圖「三點迴轉逃離現場」。佛雷還補充說，當地執法人員已「被數量龐大的ICE探員所壓倒」。

延伸閱讀

潑冷水？埃克森美孚嫌委內瑞拉石油「無法投資」 川普氣炸

美聯準會主席遭「刑事調查」！鮑爾證實：川普「施壓降息」

伊朗逾500人命喪鎮壓 CNN：川普認真考慮軍事干預