明尼蘇達州控告川普政府 打擊移民行動釀公民遭擊斃

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國明尼蘇達州今天對川普政府提起訴訟，指控美方的移民執法行動引發的衝突，導致上週在明尼阿波利斯（Minneapolis）一名女性遭聯邦探員擊斃。

法新社報導，明尼蘇達州檢察長艾里森（Keith Ellison）表示，國土安全部最近在這個民主黨執政州增派移民官員的行為，反而「讓我們變得更不安全」。

艾里森在記者會上表示：「數以千計訓練不足、氣焰囂張且持有武器的聯邦政府探員，已經大舉進駐我們的社區。」

廣告 廣告

他說：「聯邦政府因為明尼蘇達州的多樣性與民主，且與其立場相左，就刻意針對我們，這已經違反了憲法與聯邦法律。這本質上是一場聯邦層級的入侵行動。」

37歲的古德（Renee Nicole Good）7日遭美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍致死。明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）表示，共和黨籍總統川普之所以將明尼蘇達州列為打擊移民的目標，是因為該州是由民主黨領導。

佛雷說：「如果目標單純只是尋找非法移民，明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（Saint Paul）絕對不會是首選之地。」

他說：「佛羅里達州、德州和猶他州，有無數更多的非法移民。」但他指出，那些州是由共和黨執政。

另一個由民主黨執政、同樣遭川普政府針對移民執法行動的伊利諾州，也在今天對聯邦政府提起類似訴訟。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）昨天在電視訪談中為擊斃美國公民古德的ICE探員辯護。

諾姆表示，當古德駕車朝這名探員前進時，他是出於自衛才開槍。然而，地方官員強烈質疑這一說法，他們指出現場畫面顯示古德的車輛實際上是正要駛離該名探員。（編譯：陳昱婷）1150113