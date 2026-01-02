明尼蘇達弊案雪球越滾越大 FBI局長：拜登政府隱瞞此事

根據調查記者凱薩琳．赫里奇（Catherine Herridge）在X平台上的發文指出，美國聯邦調查局（FBI）局長卡什．帕特爾（Kash Patel）已連續數月追蹤明尼蘇達州一樁詐欺案件，並指稱這起案件在拜登政府執政期間遭到隱瞞。



帕特爾表示，拜登政府起初針對這起導致明尼蘇達州損失數百萬美元的社會福利詐欺事件展開調查，但由於可能牽涉拜登的盟友，調查隨後被「壓下」。

此類詐欺行為正被大規模調查



赫里奇透露，從2025年5月底到12月期間，FBI針對約32家涉嫌詐欺的醫療保健和居家照護機構，總共進行了16項調查。

這項大規模調查目前正深入探討這類詐欺行為是否在全美各地發生，以及是否涉及民選官員或恐怖組織資金籌措。赫里奇在文中寫道：「潛在的刑事違法行為包括公職人員貪污、詐欺、網路詐欺、醫療保險詐欺、居家照護詐欺以及洗錢。」

目前，這起詐欺醜聞已導致78人被起訴，其中57人被定罪。調查人員也正在查證是否涉及聯邦營養計畫的詐欺行為。

赫里奇提到：「『餵養我們的未來』（Feeding Our Future）調查案曝光了一項涉嫌2.5億美元的詐欺計畫。這項計畫在新冠疫情期間取得用於營養計畫的聯邦資金，但實際上幾乎未提供任何兒童餐點。據稱，這些資金透過多個實體進行洗錢，以圖利參與者。」

媒體：州長和州檢該去國會作證



極限新聞網（Newsmax）節目主持人羅伯．芬納（Rob Finnerty）提在1月1日的節目中強烈批評民主黨人，指責他們企圖隱瞞醜聞並要求追究責任。他表示，希望看到明尼蘇達州州長提姆．華茲（Tim Walz）以及檢察總長凱斯．艾里森（Keith Ellison）到國會作證。

芬納提說：「在目睹海湖莊園（川普佛州住所）遭搜查並被告知這是正常程序後；在目睹羅傑．史東（Roger Stone）清晨六點被捕並在CNN直播後；在史蒂夫．班農（Steve Bannon）和彼得．納瓦羅（Peter Navarro）入獄，以及喬治．帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）、瑞克．蓋茨（Rick Gates）和馬克．梅多斯（Mark Meadows）被起訴後，我們認為是時候追究左派的責任了。」

他強調：「追責應落實到每一位涉案的索馬利亞人及任何相關人士，必要時甚至應追溯到最高層；每一位涉案的民主黨人，以及若有涉案的共和黨人，都應承擔責任。」



