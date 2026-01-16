明尼蘇達移民執法衝突升溫！川普威脅援引《反叛亂法》鎮壓示威

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）接連發生移民執法人員開槍事件，導致群情激憤之際，美國總統川普（Donald Trump）於美東時間15日公開威脅，若州政府無法恢復秩序，將援引1807年通過的《反叛亂法》（Insurrection Act），部署軍事力量介入，進一步升高聯邦與地方的政治與法律衝突。

據《路透社》報導，緊張局勢源自8天前的1起致命事件。美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）1名探員在明尼阿波利斯開槍擊斃了美國白人公民古德（Renee Good），隨後引爆大規模抗議。然而，居民與聯邦執法人員之間的衝突並未緩和，反而還因聯邦政府增派近3,000名武裝人員進駐而持續升溫，抗議行動也迅速擴散至其他城市。

廣告 廣告

就在川普發出最新警告前數小時，另1宗槍擊事件再度引發爭議。1名委內瑞拉籍男子在移民官員試圖攔停其車輛時逃逸，隨後遭到開槍射擊，子彈擊中其腿部。

川普隨即在社群媒體上指責明尼蘇達州「腐敗的政客」縱容「煽動者與叛亂分子」，並揚言若情勢失控，將啟動《反叛亂法》保護「只是盡忠職守的ICE愛國者。」這番言論延續了他近期對明尼蘇達州民主黨領導層的強烈抨擊。他甚至以激烈語言羞辱當地索馬利裔社群，稱其為「垃圾」，應被驅逐出境。

街頭現場的畫面顯示，身著軍事風格迷彩服、戴著遮臉面罩的聯邦人員，攜槍巡行於結冰的城市街道，與日夜聚集的抗議群眾對峙。居民吹口哨、敲擊鈴鼓、高聲抗議，聯邦人員則在夜間動用震撼彈與催淚瓦斯驅散人群。在1次清場行動後，有抗議者破壞1輛疑似屬於聯邦人員的車輛，並以紅色塗料寫下「吊死克里斯蒂諾姆（Kristi Noem）」，也就是負則監督ICE的美國國土安全部（DHS）部長。

隨著執法行動升級，逮捕行為也愈發激烈。聯邦探員不僅拘捕移民，也逮捕抗議者，甚至砸破車窗、強行將人拖出車外，引發更多憤怒。部分居民指控，探員在街頭攔查時要求黑人與拉丁裔美國公民出示證件，帶有歧視意味。

多起個案迅速成為輿論焦點。美國公民拉赫曼（Aliya Rahman）表示，她在古德遭槍殺地點附近，被蒙面移民官員從車內拖出並綑綁，即使她反覆表明自己有身心障礙也未獲理會。她稱，在被ICE拘留後未獲醫療協助，最終在拘留所內失去意識才被送醫。DHS則反駁稱，拉赫曼是1名無視命令、妨礙執法的「煽動者」。

至於遭到射擊的委內瑞拉男子，DHS指出其身分為索薩－塞利斯（Julio Cesar Sosa-Celis），他曾於2022年在拜登政府（Joe Biden）時期透過人道假釋計畫入境。川普政府上任後已撤銷該類假釋資格。官方說法稱，索薩－塞利斯逃逸並與官員扭打，期間另有2名委內瑞拉男子持雪鏟與掃帚柄攻擊執法人員，迫使官員為自保而開槍。對此，《路透社》無法獨立查證上述說法。

報導補充，《反叛亂法》為1807年通過的法律，授權總統在發生叛亂時部署軍隊，或將州國民警衛隊聯邦化，作為禁止軍隊參與民事或刑事執法法律的例外。根據紐約大學布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）的資料，該法在美國歷史上已被動用30次。最高法院裁定，是否符合啟動該法的條件，完全由總統自行判定。

川普此前已採取罕見行動，在民主黨執政城市不顧州長反對，將國民警衛隊聯邦化以協助移民執法，包括去年在洛杉磯的行為。不過聯邦法院法官已在去年12月裁定該舉措違憲。

川普在明尼蘇達州的強硬行動也導致其支持者出現分歧。根據美東時間15日公布的「路透社／益普索」（Reuters/Ipsos）民調，59%的共和黨受訪者支持即使有人受傷，也應優先由移民官員進行逮捕；39%則認為，執法人員應優先避免傷害他人，即使因此導致逮捕人數減少。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

雷嘉汭蕁麻疹發作「臉腫到像被家暴」 竟是心病作祟

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學