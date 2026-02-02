明尼蘇達5歲童遭ICE拘留 10天後獲釋返家

5歲的拉莫斯趴在爸爸的肩膀上，終於要回家了。這對來自厄瓜多的父子在法官下令後獲釋，搭上飛機返回明尼蘇達州。下令釋放男童的聯邦地區法官比里在判決書中指出，本案肇因於政府每日遣返配額目標既不周延而且執行不當，甚至不惜對兒童造成創傷。民主黨眾議院發言人史尼德證實兩人已回到家。

明尼蘇達州居民馬奎茲表示，「5歲孩子已經懂事，這對他來說將是創傷。」

國土安全部發言人麥勞夫林聲明中指出，移民及海關執法局（ICE）並未針對或逮捕拉莫斯，而是父親被捕後，拉莫斯的母親拒絕帶走孩子。父親告訴官員希望拉莫斯跟他在一起。鄰居跟學校表示，聯邦移民官利用這名學齡前兒童當誘餌，讓他敲家門好讓媽媽開門；國土安全部駁斥完全是謊言，並指是父親棄車逃跑，將拉莫斯留在沒有熄火的車上。

哥倫比亞高地市長希穆拉回應，「但ICE今早還出現在哥倫比亞高地，他們不在乎，對一個家庭來說，真的很難好好慶祝。」

陪同這對父子的民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚，上週探視拘留中心時聽父親形容，拉莫斯難過、沮喪。

拉莫斯與爸爸是在20日，在川普政府於明尼蘇達州明尼阿波利斯發動大規模移民突襲行動中被拘留，當時拉莫斯剛從幼兒園返家，父子之後被送往德州一處拘留中心待了10天。川普政府表示，拉莫斯父親2024年12月從厄瓜多非法入境美國。家屬律師表示，他有庇護申請文件並且等待審理中，可讓他留在美國。