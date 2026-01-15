明尼阿波利斯又爆ICE開槍傷人！示威再起

▲美國明尼阿波利斯市又發生ICE探員開槍打傷民眾事件，引爆當地人怒火，走上街頭示威抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國移民及海關執法局（ICE）執法人員，14日在明尼蘇達州最大城-明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一次行動中，開搶打傷一位男子，國土安全部聲稱男子是來自委內瑞拉的非法移民，因拒捕而和執法人員發生扭打，執法人員出於自衛開槍，男子中槍後並無生命危險。然而，上週當地才剛發生1名美國女子遭ICE探員射殺的命案，短期內接連有ICE探員在行動中開槍射擊民眾，讓明尼阿波利斯市再度爆發示威抗議，迫使警方動用催淚瓦斯驅離民眾。

根據《美聯社》報導，美國國土安全部表示，該位男子是來自委內瑞拉的非法移民，在拘捕過程中先是開車逃逸，撞車後又棄車繼續逃避搜捕，等到執法人員抓到男子時，附近出現兩位民眾前來幫忙男子，3人與執法人員扭打，民眾還拿掃帚當作武器，出於自衛，ICE探員開槍射擊了男子腳部，之後將3人逮捕。男子中槍後據稱並無生命危險。

由於當地才剛發生1名女子遭ICE探員射殺的事件，最新這起槍擊案迅速加劇了民眾的恐懼和憤怒情緒，許多人走上街頭示威抗議，投擲石塊並燃放煙火，執法人員則動用催淚瓦斯驅散民眾。

▲執法人員動用催淚瓦斯驅散民眾。（圖／美聯社／達志影像）

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）表示，現在這種情況「不可持續」，批評ICE探員「入侵」了這座城市，導致該市警方陷入兩難，「有些居民甚至希望警方與ICE探員對抗」。弗雷要求ICE探員離開當地，同時也呼籲民眾保持冷靜。

不過，美國國土安全部表示，在明尼阿波利斯的執法行動絕對不會退縮，美國司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）認為明尼阿波利斯的混亂是市長弗雷與州長沃茲（Tim Walz）的失職，布蘭奇對兩人喊話說自己「決心不惜一切代價阻止你們的恐怖主義行徑。這不是威脅，而是承諾」。

美國總統川普上週在當地女子遭ICE探員擊斃後的第一時間，批評該女子是「職業煽動者」、「暴力、蓄意、惡毒地開車撞向了ICE官員」。不過，川普最新接受採訪時再度談起本案，態度明顯溫和許多，川普說自己「不評判對錯，我知道當地的情況很艱難」，還說這起事件「令人悲痛，無論對哪一方來說都是如此」。

