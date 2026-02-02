明尼阿波利斯國土安全部官員 將配備「執法記錄儀」

美國國土安全部長諾姆(左)表示，即日起將為明尼阿波利斯市所有一線警員配備執法記錄儀。

美國國土安全部長諾姆宣布，所有在明尼阿波利斯第一線工作的國土安全部官員，都將配戴隨身攝影機。（戚海倫報導）

美國國土安全部長諾姆表示，「即日起，我們將為明尼阿波利斯市所有一線警員配備執法記錄儀。」她補充，隨著資金到位，執法記錄儀專案將在全國範圍內推廣。將會迅速採購，並且向全國各地的國土安全部執法部門，配備執法記錄儀。

美國有線電視新聞網CNN報導，長期以來，無論是政府移民政策的支持者或批評者，都呼籲國土安全部官員，也包括移民和海關執法局（ICE）和海關與邊境保護局（CBP）官員，佩戴執法記錄儀。國土安全部官員有時也會用自己的個人設備拍攝與抗議者間緊張的互動。其中最知名的例子之一是，開槍殺死女子古德的警官，用手機拍下事發經過。

美國總統川普表示，是否使用執法記錄儀的決定權，他將交給諾姆。川普說，人們無法對發生的事撒謊，但如果她想這麼做，我沒意見。