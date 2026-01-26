明尼阿波利斯抗議者高舉「ICE OUT！」當地居民獻花悼念死者(影音)

民眾目擊ICE開槍射殺

2026年1月24日，明尼阿波利斯街頭再次傳出槍響，目擊民眾用手機拍下，數名美國移民暨海關執法人員將37歲的普雷蒂(Alex Pretti)壓制在地，數秒鐘後開槍將其擊斃。

當地居民寒天獻花哀悼

槍擊案發生的隔天，當地居民在零下20度的寒天裡，聚集在明尼阿波利斯市南部的尼可利特大道(Nicollet Avenue)，跪在結冰的地面上獻花，悼念不幸身亡的鄰居。當地居民露西(Lucy)痛心地表示：「(原音)我很憤怒，也為這樣的失去感到悲傷，但我不害怕繼續留在這裡。我不害怕繼續奮鬥、支持正確的事情，即使這可能危及我的人身安全，甚至置我於風險之中。如果我們只是因為害怕就選擇離開、不像普雷蒂或是古德那樣站出來，那就不是愛。」

群眾上街抗議ICE執法過當

數百位民眾走上明尼阿波利斯街頭遊行示威，手持標語、高喊口號，表達對美國移民暨海關執法局執法過當的訴求，要求對普雷蒂之死負責。

參與遊行的抗議人士娜塔莉亞(Natalia)表示:「(原音)這是一個漠視人性與公民權利的政府。這就是我們站出來集結的原因，也是我們走上街頭抗議的原因。」

在短短三週內，兩名市民死於美國移民暨海關執法人員槍下，讓美國多座城市，對移民執法與公權力界線的質疑聲浪，持續升高。