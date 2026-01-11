明尼阿波利斯槍擊案引爆全美抗議
（德國之聲中文網）據當地警方介紹，數萬人於周六（1月10日）走上明尼阿波利斯街頭，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）執法人員本周在該市槍殺一名女性的事件。他們高喊被殺美國公民蕾妮·妮可·古德（Renee Nicole Good）的名字，以及“廢除ICE”、“沒有正義就沒有和平——讓ICE滾出我們的街頭”等口號。這次抗議是周末全國計劃舉行的1000多場示威之一。紐約、費城、波士頓、西雅圖等數十座主要城市都舉行了抗議活動。
寒冬裡的大規模抗議顯示出，這起槍殺事件引發了巨大反響。 明尼阿波利斯的抗議隊伍由一支墨西哥原住民舞蹈團帶領，從這座人口約380萬的城市市中心出發，行進至古德在車內中槍的住宅街區。
參加明尼阿波利斯抗議的梅根·摩爾（Meghan Moore）告訴美聯社：“我們現在都活在恐懼之中。ICE制造了一種讓每個人都感覺不安全的環境，這是不可接受的。”另一位抗議者德魯·倫茨邁耶（Drew Lenzmeier）向法新社表示，他感覺“我們的權利正在被剝奪，我們正走向一種專制獨裁”。
據明尼阿波利斯市長雅各布·弗雷（Jacob Frey）稱，抗議活動大部分時間是和平進行的，但任何破壞財產或從事其他違法活動的人都將被警方逮捕。他敦促游行示威者保持和平，因為他認為，任何違法行為都會正中美國總統特朗普的下懷。這名民主黨籍的市長強調：“我們不會用自己的混亂去對抗特朗普的混亂。他想讓我們上鉤。”
說法不一
明尼蘇達州官員稱這起槍擊是“無理的”，並指出目擊者拍攝的視頻顯示，當時古德的車輛正要駛離執法人員。然而，監管ICE的美國國土安全部（DHS）堅持認為該執法人員是出於自衛開槍，因為古德駕駛車輛向他駛來——而此前另一名執法人員已靠近駕駛席並命令她下車。古德本人是一名志願者，隸屬於一個在明尼阿波利斯監控、記錄ICE活動的社區網絡。
這起槍擊事件發生之際，約2000名聯邦執法人員被派往明尼阿波利斯—聖保羅地區，美國國土安全部稱之為史上最大規模的行動，加劇了該州民主黨領導人與聯邦政府之間的緊張關系。
緊接著，在俄勒岡州波特蘭市，一名邊境巡邏人員也在一次車輛攔截過程中開槍打傷了一名男子和一名女子。美國國土安全部稱，這起事件中的司機試圖“將車輛當作武器”，沖撞執法人員，其說法與明尼阿波利斯案類似。
這兩起與美國國土安全部有關的槍擊事件，促使包括“不可分割組織”（Indivisible）與美國公民自由聯盟（ACLU）在內的多個進步派和民權團體，策劃了“永久驅逐ICE”（ICE Out For Good）主題的1000多場活動，分別計劃在周六和周日舉行。為減少暴力風險，這些集會都計劃在夜幕降臨前結束。
