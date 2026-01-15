明尼阿波利斯示威升溫 川普揚言引「暴亂法」鎮壓

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)近期接連發生移民官員槍擊民眾事件，造成1死1傷，緊張局勢急遽升溫。美國總統川普(Donald Trump)今天(15日)揚言，他將援引「暴亂法」(Insurrection Act)向當地派遣國民兵，進行強力鎮壓。

路透社報導，川普透過自家社群平台「真實社群」(Truth Social)向明尼蘇達州政府發出警告：「如果明尼蘇達州的腐敗政客不遵守法律，不阻止那些專業煽動者和叛亂分子，對盡忠職守的移民局愛國官員發動攻擊的話，我就會動用暴亂法。」

在此之前，由民主黨執政的明尼蘇達州政府對川普政府提出訴訟，指控聯邦官員的移民執法行動導致一名女性遭擊斃。

根據路透社/益普索民調本月12日及13日進行的民調顯示，美國民眾對川普處理移民方式的支持度降至40%，是他重返白宮以來的最低點。