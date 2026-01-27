明尼阿波利斯陷動盪！川普與市長通話後態度軟化 局勢現轉機

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）與美國總統川普（Donald Trump）進行了電話會談，雙方針對聯邦移民執法行動而引發的持續騷亂進行溝通。川普已派遣邊境事務總監霍曼（Tom Homan）前往當地與佛雷市長會面，以尋求解決方案。

明尼阿波利斯市長佛雷。（圖／路透）

佛雷在通話後發表聲明，明確表達了對聯邦移民執法行動的立場：「我與川普總統今日通話，感謝這次交談。我表達了明尼阿波利斯從移民社區獲益良多的事實，並明確提出『大都會突擊行動』必須結束的要求。」佛雷補充道，總統同意目前的情況不能持續下去。

根據佛雷的說法，部分聯邦探員將於明日開始撤離該地區，他將繼續推動其餘參與此行動的人員離開。他強調：「明尼阿波利斯將繼續配合州和聯邦執法部門進行真正的刑事調查，但我們不會參與對鄰居的違憲逮捕行動，也不會執行聯邦移民法。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在26日的記者會上提及，川普希望「讓警察做警察的工作」，同時她批評明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）和佛雷市長鼓勵反移民及海關執法局（ICE）的抗議者，認為這導致了古德（Renee Good）和普雷蒂（Alex Pretti）被執法人員擊斃的慘劇。

佛雷市長在社群媒體上表示，犯下暴力罪行的人應該為其行為負責，而不是因為他們的出身地而被追究。他確認將於27日與霍曼會面，討論下一步行動，並表示：「我將繼續與各級政府合作，確保社區安全，降低犯罪率，並將明尼阿波利斯居民放在首位。」

