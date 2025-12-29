明居正批「相信習近平」太荒唐 鄭麗文竟回嗆這句

國民黨主席鄭麗文近日鬆口透露，希望能於明年上半年和中國國家領導人習近平會面。資料照，李政龍攝



國民黨主席鄭麗文近日鬆口，希望於明年上半年赴中和中國國家領導人習近平會面，甚至可能於農曆年前後上演「鄭習會」，引來台灣大學政治學系名譽教授明居正批評「台海和平要相信習近平」，此說法太離譜。鄭麗文對此回應，「明老師的話不值一提。」

近日明居正於節目中受訪時直言，所謂「一國兩制」就是個騙局，香港人已經用血淚、生命演示給大家看，到現在都還有人認為可以搞台灣版的一國兩制，非常荒唐，「所以現在有人說我們要相信中共，將來台海和平要相信習近平，這個話你也相信，這個話你也說得出來，這不是離譜嗎？」

對於明居正的批評，鄭麗文昨日（12/28）至台大校友會館出席連胡會20週年活動，被問及明居正認為「相信習近平」太離譜一事有何看法？鄭麗文僅簡短回嗆「明老師的話不值一提，也不值得回覆」。

