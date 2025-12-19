明居正談跨境鎮壓：中共從台灣內部攻擊的手法

跨境鎮壓受害者及多個民間團體串連啟動「反跨境鎮壓倡議行動」，今天(19日)在立法院召開記者會，跨黨派立委現身力挺，傾聽多名受害者現身說法。台大政治系名譽教授明居正指出，跨境鎮壓其實就是中共從台灣內部攻擊的一種手段，不可掉以輕心，他也提醒，民主政治的崩壞有很多前例，他勉勵眾人共同努力，守護得來不易的台灣民主。

台大政治系名譽教授明居正今天出席「反跨境鎮壓倡議行動」記者會時指出，現在不只美國、日本堅決對抗中共，世界各國也漸漸覺醒，包括G7七大工業國、歐盟及北約都關注台海局勢，關注度一年比一年更高，到現在已經升高到具體喊話要中共不准動台灣的地步。他指出，除了用言語，各國更以具體行動反對中共騷擾、侵略台灣，根據國安局日前揭露的情資顯示，今年至今已有8國曾派遣軍艦12次通過台海，這就是國際跟台灣站在一起的最好證明。

明居正認為，中共已充分意識到從外部以武力進攻台灣的國際阻力有多麽大，而跨境鎮壓是從台灣內部進攻的好方法。他說：『(原音)各國對於台灣跟台灣海峽的重要性已經非常明確、非常清楚，所以中共現在面臨迫於內外的壓力，他先決定從內部攻擊，跨境鎮壓只是我們在國際政治上講說從內部攻擊另外一個國家的一個部分而已，我們把它稱為內攻法，內攻不是新鮮的概念，在中國古代的兵書裡面，叫文伐，文章的文，北伐的伐，文伐就是我不用武力去打你，我用內部的辦法打你。』

明居正指出，中共對台有四大文伐內攻策略，第一種策略是軟硬兼施，主要用「台灣爛、美國爛、中國強」這3種論述洗腦台灣網路社群，企圖從思想上面麻痺、軟化民心，甚至逼迫台灣人投降；第二種策略是灰色地帶作戰，明居正指出，中共以前只會派漁船、民船滋事，但現在常常出動海警船，他提醒，海警就是中共的第二海軍，有的海警船相當於正規戰艦規模，海警船頻繁出沒的目的不只是想把台灣海峽「內水化」，中共也想把勢力範圍擴及南海跟周邊海域；第三種策略則是網路攻擊，例如裴洛西來台前後，境外對台網路攻擊次數竟多達每分鐘800多萬次；而長臂管轄及跨境鎮壓就是第四種策略，例如副總統蕭美琴及立委沈伯洋的遭遇就是經典案例。明居正認為，現在台灣的情治單位高層不對外公開頭銜及身分，提升保密強度是早就應該做的事。

明居正提醒，民主政治的崩壞有很多前例，千萬不要以為台灣一定能守住民主體制，「如果不努力，民主真的守不住」，他勉勵眾人共同努力，守護得來不易的台灣民主。(編輯：宋皖媛)

