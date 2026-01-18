明州反ICE抗議爆衝突 網紅朗恩遭攻擊頭部濺血倉皇離場
美國明尼蘇達州近期反移民抗議活動持續升溫，17日佛州網紅朗恩（Jake Lang）到場聲援美國移民和海關執法局（ICE）及總統川普的反移民政策，與抗議者對峙後疑似遭攻擊受傷，被護送離開現場。隨後朗恩在社群媒體表示頭部遭利器刺傷，但尚無法證實。朗恩曾於2021年1月6日因參與國會暴動被判刑，後獲川普特赦。
ICE擊斃女子引示威 川普：擬派軍隊終結亂象
此次抗議的導火線可追溯至1月7日，ICE幹員在明尼亞波利斯槍殺女性抗議者古德，引發當地民眾不滿。17日的衝突中，川普支持者在朗恩號召下，聚集在政府大樓外抗議州府行動，並指控當地索馬利亞裔移民違法貪瀆，結果遭反川普人士反制，過程中多次爆發衝突。
川普揚言援引叛亂法，在明州部署軍隊，指控州政府無法控制針對移民海關管理局的攻擊行動。
川普支持者在朗恩號召下，聚集在政府大樓外抗議州府行動。圖／路透社、美聯社、CNN
ICE增派3千人查緝非法移民 華茲.佛雷遭調查
近幾週，ICE增派近3000名人力嚴查非法移民，導致明尼亞波利斯市中心每日都有抗議活動。另一方面，美國司法部已對明尼蘇達州州長華茲及明尼亞波利斯市長佛雷展開刑事調查，原因是兩人反對聯邦加派人力查緝非法移民。
員工被ICE幹員逮捕 餐廳老闆募款幫打官司
明尼蘇達州近期反移民執法衝突持續升溫，當地一家墨西哥餐廳員工凱文日前晚間到倉庫取食材時，遭埋伏的ICE幹員逮捕。凱文一度大喊「救命」，但當時四下無人，ICE隨後立刻將他帶往ICE大樓並遣送至德州艾爾帕索，儘管他持有合法工作簽證。餐廳老闆為此為凱文架設募款網站，迅速達成25000美元的法律費用目標。
餐廳員工凱文遭埋伏的ICE幹員逮捕。圖／路透社、美聯社、CNN
國際中心／何丹曦 編撰 責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
哈米尼控「對伊朗示威死傷負責」 川普嗆有病
川普對8國祭關稅「上看25%」 歐洲痛批：威脅盟友不可接受！
伊朗示威釀數千死 哈米尼開嗆：川普應對傷亡負責
