明州反ICE示威升溫！美國土安全部稱逮逾萬名非法移民 挨轟「嚴重灌水」

川普政府持續在明尼蘇達州展開打擊非法移民行動，進而引發抗議者上街示威之際，美國國土安全部長諾姆週一（1/19）聲稱，已在當地逮捕超過一萬名犯罪非法移民，但遭到專家痛批，數字可能「嚴重灌水」，呼籲民眾不要輕信。

諾姆（Kristi Noem）在社群媒體X平台發文宣稱，明尼阿波利斯市（Minneapolis）已恢復和平與公共安全，「我們已逮捕超過一萬名犯罪非法移民，他們殺害美國人、傷害兒童，並在明尼阿波利斯製造恐怖。」其中包含過去6週所逮捕的3000人。

《國會山莊報》（The Hill）指出，美國國土安全部發布的聲明披露了部分被捕者姓名，但沒有說明逮捕的具體細節。

然而，非營利組織「美國移民事務理事會」（American Immigration Council）資深研究員芮克林－梅尼克（Aaron Reichlin-Melnick）在X平台提出質疑，暗示明尼阿波利斯的逮捕數據可能被「嚴重灌水」。

他寫道：「這些數字極有可能是假的。除非經過獨立核實，否則不要相信他們。」

明尼阿波利斯市已成為全美移民爭議的焦點，起因是移民暨海關執法局（ICE）警員開槍擊斃一位本地女子古德（Renee Good），引發全國抗議浪潮。川普政府則為ICE辯護，稱古德妨礙執法，諾姆更將其行為認定是「境內恐怖主義」。

事情發生一週後，明尼阿波利斯市又發生聯邦執法人員開槍擊傷一名委內瑞拉移民，使緊張局勢進一步升溫。

《紐約時報》17日分析指出，川普政府迄今已驅逐境內逮捕的23萬名非法移民，超過前總統拜登任內的總驅逐人數。此外，有27萬人於邊境遭逮捕遣返，另有4萬人簽署「自願遣返」協議。

