明州執法致死抗議延燒 川普軟化撤換指揮官

川普2.0強力打擊非法移民，但接連中槍的卻是美國公民。

幾名全副武裝的移民暨海關執法局ICE人員，將37歲的男護理師普雷蒂團團圍住，五秒內近距離連開十槍，普雷蒂中彈，現場接受心肺復甦，隨即被送往醫院，傷重死亡。

保護遭推倒婦女而喪生ICE稱妨礙行動

綜合各個目擊者及媒體公布的影像，還原事發經過，普雷蒂來到抗議現場，以手機拍攝ICE鐵腕執法過程，途中試圖保護一名遭ICE幹員推倒的婦女，隨後先是遭到胡椒噴霧攻擊，再遭到多名幹員圍住近距離開槍。

廣告 廣告

不過聯邦執法當局堅稱普雷蒂暴力妨礙ICE的行動。

明尼蘇達州法明定 槍枝不外露可合法擁槍

和1月初古德遭槍殺後的態度一樣，川普開頭先質疑普雷蒂擁槍。但根據明州州法，只要槍枝不外露，公民可以合法在公共場合攜帶槍枝，普雷蒂合法擁槍。

川普態度軟化 與明州州長市長通話

川普先後與明州州長及明尼亞波利斯市長通話，態度軟化。

川普雖然承諾降低緊張情勢，並派遣邊境沙皇霍曼，前往接替作風強硬的反移民行動指揮官，但仍然提出多項要求，施壓地方政府配合聯邦執法。

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

美國明州再爆聯邦探員槍擊！37歲男子遭擊斃 NBA灰狼對勇士賽延期