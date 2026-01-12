明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

華爾街日報(WSJ)報導，川普政府在洛杉磯、芝加哥等民主黨執政城市擴大移民查緝行動之後，某些社區民眾帶著哨子、攝影機監視移民幹員行動，高喊要求幹員離開的口號，跟蹤幹員值勤任務並且對其他居民大聲警告。明尼蘇達州官員指出7日遭移民暨海關執法局(ICE)幹員開槍擊斃的美國公民芮妮‧古德(Renee Nicole Good)，當天之所以出現在明尼亞波利斯波特蘭大道(Portland Avenue)，就是為了監視移民幹員的活動。

明州檢察長艾里森(Keith Ellison)8日對全國公共電台(NPR)表示，古德是「充滿同情心的鄰居」，死亡那刻正在做的事是「代表移民鄰居擔任合法的觀察員」。然而，聯邦政府官員對於這起事件的看法與明州州政府官員截然不同。

2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明州白人警察以膝蓋壓頸致死之後，明尼亞波利斯產生一股抗議文化，鼓勵社區居民以事件發生時以「觀察員」(observers)角色記錄執法人員與民眾的互動經過。明尼亞波利斯有著許多社區巡邏隊、具有高度本地色彩的快速應變義工，數百個以社區為單位的簡訊網絡。

芮妮‧古德的同婚妻子蕾貝卡‧古德(Rebecca Good)9日對媒體發表聲明說，事件發生當天，她與芮妮剛剛送兒子上學，在路上停下車是為了「支持我們的鄰居」。蕾貝卡在聲明中說：「我們帶著哨子，移民幹員帶著槍。」她表示，從芝加哥開始，數以千計民眾都採用這種方式，在移民幹員出現時警告社區民眾。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)政治教授賈克布(Larry Jacobs)指出，扮演移民執法哨兵(ICE watch)角色的團體對於讓移民了解出門上學、上教堂、買東西是否安全非常重要。

報導指出，當地居民表示，明尼亞波利斯與附近郊區有數以千計民眾屬於移民執法哨兵網絡，一旦有移民幹員出現就會立即做出因應行動。某些民眾被分配到「庇護學校小組」當義工，透過谷歌檔案(Google documents)分配任務，例如為移民家庭遞送雜貨。

