明州悅友合唱團 音樂會贏得滿堂喝采

明州悅友合唱團以合唱、古琴、鋼琴與獨唱表演，追憶童年、故鄉與老友，讓上百名華洋觀眾沉浸在優美的旋律之中。 (記者陳曼玲/攝影)

明州悅友合唱團日前於黃金谷市(Golden Valley)的各各他教會(Calvary Lutheran Church)舉辦名為「憶」的音樂會，透過合唱、古琴、鋼琴與獨唱表演，追憶童年、故鄉與老友，讓上百名華洋觀眾沉浸在優美的旋律之中。

成立於1987年的悅友合唱團，召集海外遊子以音樂為友。現任團長朱麗川表示，雖然團員並非音樂專業出身，但因熱愛唱歌而聚在一起，平時練唱後還會帶點心分享、閒話家常，長年下來建立了深厚情誼。

此次音樂會由鋼琴家林如茵負責節目策畫，賴淑玲負責舞台與曲目研究。團員們自一年前起，每月兩次排練當日演出的曲目，包括月琴、海豹搖籃曲、童年、冬花夜開、漂流的雲、城南送別，以及是否、不了情、再回首等經典老歌。

擔任指揮的張建德今年獲得明尼蘇達大學音樂博士學位。張建德的母親來自台灣，他在美國長大但中文流利。他表示，小時候常聽父母播放的中文老歌，因此對這次音樂會的曲目內容特別用心研究。例如，羅大佑「童年」中提到的「福利社」，他聯想到自己求學時期學校裡的販賣機；而「等到睡覺前才知道功課只做了一點點」的句子，他笑說這也是他年少時的經驗。至於他不熟悉的「諸葛四郎」典故，團員們特別找來故事書讓他了解，他很開心能藉此學習父母的文化背景。

自幼習琴的張建德，精通鋼琴、小提琴與二胡。當天他以中國最古老的樂器之一：古琴，獨奏「憶故人」，琴聲清、微、淡、遠，而曲調抑揚有致，散發追憶故人的孤寂。

另外，來自台灣的女高音徐彗芬，在明尼蘇達大學主修聲樂博士，她獨唱向陽作詞、蕭泰然作曲的「阿母的頭鬘」台語歌，以溫柔婉約的歌聲獻給栽培她的母親與在座的母親們。還有一首重新編曲的「茉莉花」，在她的高亢美聲中更顯動人。

此外，母親來自香港的馬大華與同為鋼琴家的中日混血妻子椎名郁子，四手聯彈「睡美人圓舞曲」、「匈牙利舞曲」與「小麻雀」，兩人精湛的琴藝贏得滿堂喝采。

在台下聆賞的美國友人Judy 表示，雖然聽不懂中文歌詞，但這些旋律非常優美，令她深受感動。

