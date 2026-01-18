明州抗議／催淚瓦斯射進有嬰兒的車裡 6名無辜市民送醫

明尼阿波利斯部分民眾反對移民暨海關執法局(ICE)的示威遊行、噪音抗議、封路行動接連出現，而ICE等聯邦執法人員則發射催淚瓦斯及閃光彈等驅散群眾。雙方你來我往，明尼阿波利斯與聖保羅(St. Paul)雙子城及其周邊地區的一般市民，也無可奈何地被捲了進去。

美聯社報導，明尼阿波利斯一對夫婦載著一家六口(包括一名嬰兒)的休旅車無意中被困在抗議者與ICE探員衝突之間，慘受催淚瓦斯之苦。一名探員為驅散示威者，誤將一枚催淚瓦斯罐射進休旅車，車內充滿毒氣，一家人被緊急送院。

事件中的26歲女子德斯蒂尼‧傑克森(Destiny Jackson)一家人，14日這天觀賞完兒子在學校的籃球比賽後開車返家途中，在一處十字路口看到大批人群，相對平靜。然而她發現母親也在街上，於是花了近半個小時試圖勸她離開。

就在此時情況變得緊張起來，她聽見街上傳來閃光彈的聲音，空氣中瀰漫著煙霧。由於抗議者擠滿了街道，一家人開車離開時遇到聯邦執法人員並要求離開。

當她準備開車時，另一名執法人員將催淚瓦斯罐射到休旅車內。一聲巨響，汽車的安全氣囊彈出，而催淚瓦斯罐釋放大量有毒氣體，全車陷於硝煙及毒氣內。

傑克森說孩子們哭喊著說無法呼吸，於是趕緊把他們抱了出車來，其中僅6個月大的兒子雙眼緊閉，一動也不動。

急救人員向美聯社表示，他們接報說一名嬰兒出現呼吸困難，於是穿過人群趕到現場將嬰兒送到醫院，途中他呼吸正常，情況穩定，但仍十分危急。傑克森則說，她一家人，包括丈夫及另外3個孩子也要送院治療。

她又說最不滿的就，自從她在網路上發布了一家人的遭遇後，竟然收到令人恐懼的威脅及仇恨訊息。

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)回應事件時表示，執法人員當時正在應對「暴徒及煽動者」，並沒有針對傑克遜一家或他們無辜的孩子。

傑克森一家的遭遇說明，即使並未參與抗議行動的一般市民，也會無奈被捲入示威行動裡。

