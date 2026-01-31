明州數千人抗議全美響應 要求移民執法人員撤離
（中央社明尼阿波利斯30日綜合外電報導）美國明尼蘇達州發生兩名美國公民遭聯邦探員槍殺事件後，數以千計的抗議群眾今天湧入明尼阿波利斯市街頭，全美各地學生也集體罷課，要求聯邦移民執法人員撤出明州。
路透社報導，從加州到紐約州，各地的學生與教師都在全國抗議日這天罷課。與此同時，川普政府對於是否將緩和「都會激增行動」（Operation Metro Surge），發出了前後不一的訊息。
在全國性掃蕩移民政策下，川普總統已派出3000名聯邦執法人員進駐明尼阿波利斯市（Minneapolis）地區，他們穿戴戰術裝備在街道上巡邏，規模是明尼阿波利斯警察局的5倍。
為了抗議美國移民暨海關執法局（ICE）加派人力與其執法手段，數千名民眾不畏零下低溫，聚集在明尼阿波利斯市中心，其中包括帶著幼童的家庭、年長夫妻與年輕社區運動人士。
凱根（Katia Kagan）穿著印有「反對ICE」的運動衫，並舉著要求ICE離開明尼阿波利斯市的標語。她說，她是俄裔猶太移民後代，她的父母當年來到美國，是為了尋求安全與更好的生活。
凱根說：「我站出來，是為了捍衛我父母當年來此追求的美國夢。」
65歲的冥想教練金（Kim，要求不要公開姓氏）則表示，她參加抗議是出於對明尼阿波利斯居民的「基本同理心」。她說：「明尼蘇達州的民主正岌岌可危。這是我們聯邦政府對公民發動的全面法西斯攻擊。」
本月，美國公民普雷蒂（Alex Pretti）與古德（Renee Good）在明尼阿波利斯市遭聯邦移民執法人員槍擊身亡，在槍擊案發生地點附近，約50名來自當地學校的教師與教職人員走上街頭遊行。
搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）也聲援抗議活動，在明尼阿波利斯市中心一場為古德和普雷蒂舉行的募款活動上登台演出。他把寫有「逮捕總統」的標語貼在吉他上，在台上演唱他在這兩名公民喪命後創作的新歌「明尼阿波利斯街頭」（Streets of Minneapolis）。
這波抗議浪潮蔓延到明尼蘇達州以外地區。
主辦單位網站nationalshutdown.org刊登了「不工作、不上學、不消費、停止資助ICE」的口號，並列出今天在全美46個州以及紐約、洛杉磯、芝加哥和華盛頓等大城市舉行抗議的250個地點。（編譯：張曉雯）1150131
