2026年伊始，美國並未迎來預期中的平靜，反而在明尼蘇達州爆發一場撼動聯邦體制的政治風暴。1月7日，明尼阿波利斯街頭的槍聲打破寒冬的寧靜，一名美國公民在聯邦探員的執法行動中中彈身亡。這不僅引爆了地方民怨，更撕開了聯邦與地方之間早已緊繃的裂縫。

導火線是聯邦政府發動的「極光行動」，大規模的移民掃蕩計畫，動員多達三千名移民與海關執法局（ICE）及其他聯邦探員進駐明州。對當地居民而言，這不再是例行執法，而是赤裸裸的軍事化壓制。當地媒體形容，這是一場沒有宣戰的佔領行動。

廣告 廣告

更令人震驚的是，首位遭槍殺的並非非法移民，而是一位擁有完整公民權的本地女性芮妮‧古德（Renee Good）。她的死亡，瞬間點燃了積壓已久的怒火。抗議浪潮從明尼阿波利斯蔓延至聖保羅，示威者佔據街頭，矛頭直指聯邦機構。當地社群普遍質疑，為何聯邦政府選擇在一個庇護政策明確、移民社群龐大的州發動如此高強度的行動，這是否是一場政治報復。

更具火藥味的是，聯邦探員在一週後又發生第二起誤殺事件，進一步激化民怨，對許多明州居民而言，這不再是單一事件，而是對整個社群的羞辱與挑釁。

面對聯邦壓境，明尼蘇達州長提姆‧華茲與明尼阿波利斯市長雅各布‧弗雷選擇正面對抗。他們公開譴責聯邦探員為流氓部隊，並試圖以州級行政命令限制其行動範圍。這種地方對中央的強硬反制，在美國歷史上極為罕見，卻也反映出地方政府在民意壓力下的政治現實。

華府的回應則更為強硬。司法部宣布對兩位地方首長展開刑事調查，指控其妨礙聯邦公務。這不僅是對地方自治的正面挑戰，更是對美國憲政體制的一次極限測試。將民選官員列為刑事被告，且罪名直指其職權行使，形同以司法手段「斬首」地方政權。

同時，聯邦法院雖對抗議者部分訴求做出有利裁決，限制探員使用催淚瓦斯與任意拘留，但行政部門明顯無意全面遵守。當法律淪為政治工具，當法院判決無法制衡行政權，憲政體制的調節機制便形同虛設。這正是內戰前最危險的徵兆之一。

總統川普公開揚言動用《反叛亂法》（Insurrection Act），授權現役美軍進駐明州鎮壓動亂。據報導，第十一空降師已進入待命狀態，隨時可空降部署。一旦軍隊進入城市，性質將從治安維穩轉為軍事鎮壓。軍人訓練的目標是殲敵而非執法，投入民間衝突恐導致更大規模的流血事件，甚至與地方警力發生指揮衝突，形同軍管。

就在明州危機升溫之際，川普政府對歐洲與格陵蘭島的外交施壓也同步升高，引發外界對其轉移國內焦點的質疑。川普在社群媒體上高調發布格陵蘭插旗圖，並嘲諷歐洲領袖，時間點與國內動亂高度重疊。這種操作模式並不陌生，過去他也曾在面臨彈劾或選情低迷時，透過對外挑釁來鞏固支持者與主導媒體節奏。

明州的動亂未必會演變為傳統意義上的內戰，但美國正滑向一種無形卻深刻的內部對抗。這場對抗沒有明確前線，戰場遍布法院、媒體、網路與街頭，武器不僅是槍砲，更包括法律訴訟、經濟制裁與資訊操控。（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授）