明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

紐約郵報(New York Post)報導，一名明尼蘇達州男子涉嫌冒充聯邦調查局(FBI)探員，欲協助被控刺殺聯合健保公司執行長的嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)從紐約的監獄脫逃，但行動失敗。

36歲的安德森(Mark Anderson)29日被起訴，他攜帶披薩刀和燒烤叉，企圖協助27歲的曼喬內從布碌崙(布魯克林)大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)脫身。

據法庭紀錄和執法部門消息人士稱，安德森來到大都會拘留中心的收押區，表示他有「法官簽署」的命令，可以釋放孟喬內。

據稱，當被要求出示證件時，安德森掏出了明尼蘇達州的駕駛執照，並聲稱他的包包裡有武器。

據執法部門消息人士透露，安德森搬到紐約市找工作，但似乎不順利，他一直在披薩店打工。

他原定於29日下午首次出庭。

孟喬內被控於2024年12月4日在曼哈頓中城人行道上，槍殺了聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompson)，他對所有指控均不認罪。

