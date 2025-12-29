明州索馬利亞移民詐騙福利案 FBI介入

聯邦調查局長帕泰爾28日表示要全徹查明州的索馬利亞社區重大詐欺聯邦福利弊案。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)28日指出，調查人員在明尼蘇達州破獲的規模2億多元索馬利亞移民聯邦福利詐騙案「只是冰山一角」，現已加派人力與資源擴大查緝，不法分子將面臨取消國籍(denaturalization)或驅逐出境。

巴特爾在社群媒體X發表聲明中說，早在明州大規模詐騙案在網路引起注意之前，FBI已經加派人力與調查資源前往明州擴大查緝。遭到聯邦犯罪起訴的多名被告，來自索馬利亞社區。明州移民人口比例最高的族群就是索馬利亞人。

巴特爾說：「截至今天為止，FBI破獲規模2億5000萬元的詐騙手段，竊取新冠疫情期間旨在為弱勢兒童紓困的聯邦糧食援助。」他說，調查行動揭露名稱為「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)組織相關的假供應商、空殼公司，還有大規模洗錢活動。全案總共有78人遭到起訴，57人已被定罪，兒童福利詐騙2015年已經開始。

巴特爾在聲明中說，被告包括穆罕默德(Abdiwahab Ahmed Mohamud)、阿里(Ahmed Ali)、法拉(Hussein Farah)、努爾(Abdimajid Mohamed Nur)、哈森(Asha Farhan Hassan)、卡馬拉(Ousman Camara)、杜爾(Abdirashid Bixi Dool)等，遭起訴罪名包括洗錢、共謀詐騙等。

聲明指出，努爾等人的起訴罪名還包括企圖以12萬元現金賄賂一名陪審團，被告認罪之後被判處10年有期徒刑、償還將近4800萬元不法所得。

巴特爾說，這起案件「只是冰山一角」，「我們將持續追蹤金流並且保護兒童，調查行動目前仍在進行中」。

他說，許多嫌犯已經被通報給移民主管官員，可能面臨下場包括取消國籍及驅逐。

根據獨立記者薛爾里(Nick Shirley)日前拍攝直擊影片，參與詐騙案的明州托兒中心與兒童教育中心根本虛有其名，根本沒有實際運作。薛爾里影片在網路引發瘋傳之後，包括副總統范斯在內的共和黨官員紛紛抨擊明州州長華茲(Tim Walz)「任憑辛勤工作明州居民繳交的數十億稅金遭到竊取」。

