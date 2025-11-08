明州聖保羅市長選舉出爐 首位苗族、首位女性市長當選
明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)4日選出了該市歷史上首位苗族市長，也是首位女性市長賀王高麗(Kaohly Vang Her，音譯)，不僅創造了聖保羅市長辦公室的歷史，而且市議會都是女性議員，使得整個市府領導團隊也全由女性組成。
明州地方媒體「MPR新聞」報導，賀王高麗以近48%的得票率，擊敗了現任市長卡特(Melvin Carter)的45%得票率。她5日早晨對支持者說道：「我的家人是以難民身分來到這裡的，他們做夢也沒想到有一天我會站在這裡，接受聖保羅市長的職位，這座城市讓他們實現了美國夢。我為他們而努力，為你們而努力，也為這座偉大城市的未來而努力。」
賀王高麗屬明尼蘇達民主—農民—勞工黨(Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party)，曾在卡特的第一任期內於市府工作，8月初宣布參選。她的競選主軸包括振興市中心與中城區(Midway neighborhoods)，讓聖保羅成為更友善、更有效率的商業城市，她在勝選後表示「我們需要一個能拓展收入來源的聖保羅市，讓預算不再只依靠居民的地產稅與租金來平衡。」
賀王高麗的身世與聖保羅許多同代苗族居民相似，她出生於寮國，三歲時隨家人以難民身分移民美國。她畢業於麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)，並在東北大學取得MBA學位，曾在商業與金融服務業工作15年，也擔任社區組織人，領導苗族婦女組織「Hnub Thisab」，並擔任聖保羅學區委員會行政主管。
聖保羅選民西克爾(Nate Van Sickle)表示他喜歡現任市長卡特，但希望換個新人，「我認為卡特在打擊槍枝暴力方面做得非常出色，但這是他的第三個任期，是時候來點改變了。」
卡特是聖保羅市首位非裔市長，他敗選後向支持者表示已致電恭賀賀王高麗，「她將成為這座城市的下一任市長，我告訴她我和我的團隊會盡力協助她成功。因為主角從來不是我或我的團隊，而是整個城市，也就是說我們必須幫她成功展開任期。」
