明州聖保羅市長11/4選舉 唯一華裔候選人陳燕爭取支持
曾在明尼蘇達大學從事科學研究的陳燕，是今年聖保羅市五位市長候選人中唯一的華裔，她主張降低房產稅與犯罪率，並透過有效的計畫來減少政府開支。
陳燕說，2017年當她開始注意氣候變遷的問題時，發現美國政策因偏重應用科學，而逐漸刪減研究根本問題的預算，這讓她覺得不合理，而開始想瞭解政治運作。「我從沒想過要從政，但我喜歡動手解決問題，而不是抱怨」。
2022年她的房客放在屋外的東西遭偷竊，促使她決定參選聖保羅市第一區的市議員，當時她沒有舉辦競選活動，只有到處叩門聆聽民眾想法。雖然落選，但使她發現地方選舉低投票率是因多數人對政治沒信心。
2023年該市的營業稅提高1%，她調查市府從2008年到2022年的預算數據，發現該市稅收與支出的不平衡，加上當地房地產稅居明州之冠，導致商業出走，居民搬遷，她因此決定參選聖保羅市長。
陳燕主張以數據為基礎，遏止犯罪熱點的輕微犯罪行為。並與州及郡政府機構、學校、信仰團體與非營利組織合作，提供犯罪者第二次機會。另外，讓年輕人實現購屋；年長居民能保持與社區的連結；獨居者不必因高房價被迫搬離；租屋者有各種負擔得起的選擇。還有支持小型新創企業與社區創業者，來擴展本地就業機會，才能增加房地產稅收。
陳燕來自上海，祖父是白手起家的建設公司經營者，父親也事必躬親完成目標。1989年陳燕來美讀書時年19歲。她感謝父親從小訓練她要獨立，當她遇到挫折時，常用「塞翁失馬，焉知禍福」鼓勵自己。她說自己學的是科學，但對政治產生興趣後，也開始學習孔子老莊思想，覺得做人做事要從心出發。
陳燕積極爭取勝選，她專注在社交媒體上對民眾倡導市府的運作，並鼓勵踴躍投票。陳燕競選網站：www.yanchenmn.com。
另一位無從政經驗的獨立參選人希爾波恩(Mike Hilborn)說，他白手起家開設公司30年，10年前開始雇用從中途之家的更生人。他很欣賞陳燕的政見，希望降低房地產稅、減少遊民與犯罪率，來消除該市人口與商業外流問題。
今年11月4日的市長選舉共有五位候選人，其他三位包括競選第三次連任的現任市長卡特(Melvin Carter)、工程師Adam Dullinger，以及亞裔苗族人Kaohly Vang Her。
