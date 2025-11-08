明州聖保羅市 選出首位苗族女市長賀王高麗
明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)4日選出了該市歷史上首位苗族市長，也是首位女性市長賀王高麗(Kaohly Vang Her，音譯)，不僅創造了聖保羅市長辦公室的歷史，而且市議會都是女性議員，使得整個市府領導團隊也全由女性組成。
明州地方媒體「MPR新聞」報導，賀王高麗以近48%的得票率，擊敗了現任市長卡特(Melvin Carter)的45%得票率。她5日早晨對支持者說道：「我的家人是以難民身分來到這裡的，他們做夢也沒想到有一天我會站在這裡，接受聖保羅市長的職位，這座城市讓他們實現了美國夢。我為他們而努力，為你們而努力，也為這座偉大城市的未來而努力。」
賀王高麗屬明尼蘇達民主─農民─勞工黨(Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party)，曾在卡特的第一任期內於市府工作，8月初宣布參選。她的競選主軸包括振興市中心與中城區(Midway neighborhoods)，讓聖保羅成為更友善、更有效率的商業城市，她在勝選後表示「我們需要一個能拓展收入來源的聖保羅市，讓預算不再只依靠居民的地產稅與租金來平衡。」
賀王高麗的身世與聖保羅許多同代苗族居民相似，她出生於寮國，三歲時隨家人以難民身分移民美國。她畢業於麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)，並在東北大學取得MBA學位，曾在商業與金融服務業工作15年，也擔任社區組織人，領導苗族婦女組織「Hnub Thisab」，並擔任聖保羅學區委員會行政主管。
聖保羅選民西克爾(Nate Van Sickle)表示他喜歡現任市長卡特，但希望換個新人，「我認為卡特在打擊槍枝暴力方面做得非常出色，但這是他的第三個任期，是時候來點改變了。」
卡特是聖保羅市首位非裔市長，他敗選後向支持者表示已致電恭賀賀王高麗，「她將成為這座城市的下一任市長，我告訴她我和我的團隊會盡力協助她成功。因為主角從來不是我或我的團隊，而是整個城市，也就是說我們必須幫她成功展開任期」。
更多世界日報報導
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
其他人也在看
抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北一名在展場當ShowGirl的女子控訴，日前逛完街，遭員警盤查，要她交出手機乖乖配合！原來員警，是要抓妨害風化案件的嫌犯，卻認錯人、抓錯人！女子事後相當傻眼，質問員警怎麼僅憑當天穿的衣服與嫌犯類似，就隨意盤查她？對此警局也回應，表示當天人車多，認錯了人，之後會加強教育。員警騎著警用機車，穿梭車陣橫擋在紅色休旅車前，示意要駕駛乖乖配合，打算要抓妨害風化案件，但女子都被請下車了，才驚覺烏龍一場。員警：「因為有相同特徵，所以我們才...，所以我們其實也不確定，所以我們還在釐清當中，我們釐清排除了，不好意思造成您的困擾。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）原來這名女子，根本不是員警要抓的對象，抓錯了人，實在有夠尷尬！女子回想，又氣又傻眼，不能接受只因為衣服，恰巧跟員警鎖定的對象雷同，就被當成犯人。當事女子：「白色布鞋、灰色的褲子、駝色上衣，嫌犯穿這樣他就抓我。」據了解，員警當天早就鎖定對象，在北市長春復北路口蹲點要逮人，疑似看到了可疑車輛，就緊跟，一直到民生復北路口，看到這名女子上了車，穿著剛好與他們要逮捕的對象雷同，因此才馬上攔車要對方配合。當事女子：「我們在下個路口然後就突然警察包圍我們，就叫我們熄火下車，而且是路中間喔，手機也被拿走了，然後被開飛航模式。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）被誤認成嫌犯，女子發文指控當下手機直接被員警搶走，根本不知道發生什麼事情。不管說什麼，員警都不肯相信，一陣混亂後，才終於證明自己的清白。質問警方沒證據前怎麼能把她當罪犯，憑一個背影就亂抓人。害她整晚無法入眠，隔天還起一大早去廟裡拜拜收驚。三民派出所所長 陳于涵：「路上人車眾多而有誤認攔查無辜之情事，於釐清後隨即致歉離去，對於民眾造成困擾本分局感表歉意。」雖然警方事後表達歉意，但逮人鬧烏龍，已經在被害人心中留下恐懼陰影。原文出處：抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？ 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 1 天前
2千年前皇家寵物出土！秦始皇祖母陵墓長臂猿證實為滅絕新物種
大陸科學家領頭的國際研究團隊透過古DNA測序技術，確認秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿為一個已滅絕的新物種，屬於冠長臂猿屬。這項研究成果於11月8日凌晨發表在國際期刊《細胞》（Cell）上，更正了先前的研究結論，並揭示了這種古代靈長類動物與現今海南長臂猿的親緣關係。中天新聞網 ・ 13 小時前
發現DNA雙螺旋 諾貝爾生醫獎得主華生97歲去世
DNA雙螺旋結構共同發現者、諾貝爾生醫獎得主詹姆斯·華生(James D. Watson)6日逝世，享年97歲。1953...世界日報World Journal ・ 13 小時前
直擊「天津大麻花」製作 手勁一掐見真章
天津大麻花是天津三絕之一的百年老字號美食，如今成功融合傳統手藝與現代科技！製作過程精細複雜，從原材料處理到包裝出廠需經20多道工序，最關鍵的搓製工藝仍須仰賴老師傅的手工技藝。業者為因應健康飲食風潮帶來的挑戰，不斷研發新產品如「高纖麻花」，並積極拓展線上通路，在守住百年好滋味的同時，也與時俱進創新升級，吸引眾多遊客慕名而來一嚐這酥脆香甜的美味！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
新店碧瑤擋土牆崩落仍有29戶未能回家 工務局曝最快返家時刻
新北市新店區碧瑤社區擋土牆上月25日因連日豪雨坍塌，第一時間預防性撤除49戶、117人，時隔兩周至今靠近擋土牆第一排的2...聯合新聞網 ・ 14 小時前
澳洲研發「蜘蛛機器人」3D列印建築物 能在月球「就地取材」直接蓋房
兩家澳洲新創公司攜手合作，推出一款蜘蛛型建築機器人「夏洛特」（Charlotte），可用於3D列印建築，可能徹底改變未來的建築方式。不僅能大幅降低建築成本，也能將碳排放降至最低，甚至達到「負碳排」，未來還能在月球上建造房屋。 夏洛特由鋁、碳纖維與3D列印塑膠組成，六條腿可伸展至5.5公尺，能跨越兩層樓高的牆體，同時列印出建築結構。它採用「壓實土建築法」（bound earth building method），取用工地現場的土壤，經壓縮成型後再編織出包覆膜，取代水泥或磚等高碳排建材。 接著，機器人會將材料一層層堆疊，形成各種設計元素，包括曲線、圓頂、拱門等，突破以往施工限制，讓建築師有更大的創作空間。另一方面，團隊也認為，夏洛特是月球建築的理想選擇，因為結構中有99%的材料能夠就地取材。畢竟無法從地球運送太多東西上去。Yahoo奇摩（國際通） ・ 19 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 18 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前