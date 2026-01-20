明州苗族美國公民零下14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

陶宗利被押出家門。（路透）

明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯)表示，移民與海關執法局(ICE)人員18日持槍破門，闖入他的住處，將他戴上手扣押出家門；當時戶外是華氏零下14度(攝氏零下10度)的雪地，而他只穿著短褲、布希鞋，肩上披著毯子。

路透報導，英文名為史考特(Scott)的陶宗利18日獲釋返家，但當局並未給予任何解釋或道歉，他18日在家中接受路透訪問時表示，這段經歷讓他感到恐懼、羞恥與絕望。

他表示，當時他正在唱卡拉 OK，突然聽到門口傳來一聲巨響。他和家人躲進臥室，聯邦執法人員就在那裡找到他。當執法人員將史考特帶出屋外時，他正試圖尋找自己的身分證件。當時他身上只穿著短褲、腳上穿著布希鞋，執法人員拒絕讓他多穿一些衣服。於是他用四歲孫子原本在沙發上蓋著睡覺的毯子來遮住上半身。

史考特說，在車上替他採集指紋並拍攝正面照片後，執法人員隨即將他送回家。

史考特遭移民幹員押解移送的照片在社群媒體上瘋傳，招致外界質疑聯邦執法人員濫權。

史考特的家屬形容，執法幹員的行動「毫無必要、侮辱人，且對他造成深刻的心理創傷」。

國土安全部(DHS)回應說，執法人員當時在該地址調查兩名有性犯罪前科、且已收到遣返令的嫌疑人，史考特因拒絕接受指紋與臉部辨識而遭短暫拘留，整個行動符合執法程序標準。

國土安全部發言人麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）在一份聲明中表示：「他的外貌特徵符合逮捕目標的描述。如同任何執法機構一樣，為了公共安全與執法人員的安全，在行動中將屋內所有人暫時控制是標準作業程序。」

史考特在1974年4歲時隨父母自寮國來美，1991年取得美國籍，他被逮捕當下一度擔心可能被遣返回無親無故的寮國。

史考特說：「我當時祈禱著，心想，上帝呀，請幫幫我，我沒做錯任何事。他們為什麼要這樣對我？我連衣服都沒穿。」他又表示，「我們來到這裡是有目的的，對吧？……是為了擁有光明的未來，為了有一個安全的居住之地。如果美國變成這樣，我們還來這裡做什麼？我們為什麼要在這裡？」

史考特受訪時，他的鄰居正協助他修復遭ICE弄壞的家門。

