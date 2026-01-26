明州衝突升溫川普致電州長 再派強硬派官員現場坐鎮

面對明尼蘇達州持續升溫的警民衝突，美國總統川普（Donald Trump）週一在社群媒體上透露，他已與民主黨籍州長華茲通過電話；他形容通話過程「非常良好」，雙方都希望能平息混亂。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說：「川普總統希望、渴求，並要求這種抵抗和混亂能在今天結束，這就是為什麼川普總統今天早上，直接與華茲州長通話，並且概述一條恢復明尼蘇達州，法律和秩序的清晰且簡單的路徑。」

不過在強調合作的同時，川普也宣布將派遣素有「邊境沙皇」之稱的霍曼前往明州坐鎮，直接向他回報現場狀況，展現聯邦政府絕不退讓的執法決心。霍曼過去以強硬作風著稱，他曾公開反擊外界對於大規模逮捕行動的質疑，認為每天逮捕數千人是為了彌補拜登政府時期的漏洞。

白宮邊境總管霍曼在2025年7月7日曾說：「對於那些說每天逮捕3千人太多的人，我想提醒他們好好想想，我們必須在這個政府剩餘的時間裡，每天逮捕7千名移民，才能抓到拜登釋放到全國的那些人。」

白宮發言人已明確表示，霍曼此行將全權管理當地的移民執法行動，持續針對非法移民進行逮捕，並調查所謂的福利詐欺案。聯邦政府的強勢作為，不僅引發民眾怒火，連共和黨自家人都看不下去；原定角逐明尼蘇達州長的共和黨參選人馬德爾，週一突然宣布退選，理由是反對共和黨的全國政策方向。

共和黨退選明尼蘇達州長參選人馬德爾表示，「但我今天宣布結束我的競選活動，我有兩個主要原因做出這個決定，第一，我不能支持共和黨全國委員會對我們州公民所宣稱的報復行動，我也無法認同自己是會這樣做的政黨的一員。」

他痛批當前的執法行動，已經遠遠超出維護公共安全的範疇，甚至讓有色人種的美國公民生活在恐懼之中，這種無差別的掃蕩手段不僅違憲，更讓他無法繼續認同自己的黨。

除了街頭抗爭，戰火也延燒到法庭。明州檢察總長緊急向法院申請禁制令，試圖阻止增派3千名ICE幹員進駐，但法官對此態度保留，尚未做出裁決。隨著霍曼即將抵達，這場聯邦與地方的法律戰與政治風暴，恐怕才正要開始。